Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Savunma Bakanı: 60 bin askere daha ihtiyaç var /05 Haziran 2025 13:44

Almanya Savunma Bakanı: 60 bin askere daha ihtiyaç var

Savunma Bakanı Boris Pistorius’a göre Almanya’nın NATO’nun savunma hedeflerine ulaşabilmesi için 60,000 kadar daha askeri personel istihdam etmesi gerekiyor.

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Savunma Bakanı Boris Pistorius Perşembe günü yaptığı açıklamada, Almanya’nın ordusu Bundeswehr’in, Rusya’nın artan tehdidi karşısında NATO’nun güncellenmiş savunma gereksinimlerini karşılamak için tahmini 50.000 ila 60.000 ek askere ihtiyaç duyacağını söyledi.

Brüksel’de düzenlenen bir NATO toplantısında konuşan Pistorius, “Bu sadece kaba bir tahmin olmakla birlikte, silahlı kuvvetlerde bugün sahip olduğumuzdan yaklaşık 50.000 ila 60.000 daha fazla askere ihtiyacımız olduğunu varsayıyoruz” dedi. Pistorius ayrıca daha proaktif bir gönüllülük sistemi ile askere alma planlarının, Almanya savaşa hazır hale gelmeye çalışırken bu açığı kapatmak için yeterli olmayabileceğini kabul etti.

Bakan, zorunlu askerlik bir noktada gerekli olsa da, şu anda bunun hiçbir faydası olmayacağını çünkü ne kışlalarda ne de eğitim alanlarında bunun için kapasitelerinin olmadığını belirtti. Bakan, “Bu yüzden bu kapasitelerin artması gerekiyor” derken şimdilik gönüllü katılımın esas olduğunu ifade etti.

Almanya’da koalisyon hükümeti değişse de Savunma Bakanlığı görevini sürdüren Pistorius, gönüllü hizmete dayanan ve gerektiğinde ülkenin zorunlu askerlik yapmasına da olanak tanıyan bir modeli savunuyor.
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