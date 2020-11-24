Almanya Savunma Bakanı: Alman askerleri doğru hareket etti

Roseline-A adlı Türkiye bandıralı yük gemisinin pazar gecesi Libya açıklarında, AB'nin İrine misyonu bünyesinde görevli Alman firkateyni Hamburg tarafından durdurulup aranmasına ilişkin Almanya'dan bir açıklama daha geldi.





Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Türkiye'nin eleştirilerini geri çevirerek, "Alman askerleri tamamen doğru hareket etti. AB misyonu İrini kapsamında kendilerinden bekleneni yaptılar" diye konuştu. Sözlerini, "Türk tarafı ile tartışma olması bize bu misyonun temel sorunlarından birini gösteriyor" şeklinde sürdüren Bakan bu sorunun ne olduğuna dair ayrıntı vermedi.





Türkiye'nin NATO'daki önemli partnerlerden biri olduğunu vurgulayan Bakan, "Ancak tersini de sormak gerekir, Türkiye NATO üyesi olmasaydı ne daha iyi olurdu? Bu bizim için olduğu gibi Yunanistan gibi komşuları için de durumu daha da zorlaştırırdı" diye konuştu. NATO bünyesinde gerçekleştirilen ortak operasyonlarda Türkiye'nin daima "güvenilir bir partner" olduğunu ifade eden Alman Bakan, buna rağmen Türkiye'nin Avrupa'yı sadece iç politikadaki yönelimi nedeniyle değil, Avrupa'ya ilişkin sorunlarla ilişkilendirilmesi güç olan bir gündemi bulunduğu için de Avrupa'yı büyük zorluklarla karşı karşıya bıraktığını ifade etti.



