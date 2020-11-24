Almanya Savunma Bakanı: Alman askerleri doğru hareket etti

Roseline-A adlı Türkiye bandıralı yük gemisinin pazar gecesi Libya açıklarında, AB'nin İrine misyonu bünyesinde görevli Alman firkateyni Hamburg tarafından durdurulup aranmasına ilişkin Almanya'dan bir açıklama daha geldi.







Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Türkiye'nin eleştirilerini geri çevirerek, "Alman askerleri tamamen doğru hareket etti. AB misyonu İrini kapsamında kendilerinden bekleneni yaptılar" diye konuştu. Sözlerini, "Türk tarafı ile tartışma olması bize bu misyonun temel sorunlarından birini gösteriyor" şeklinde sürdüren Bakan bu sorunun ne olduğuna dair ayrıntı vermedi.





Türkiye'nin NATO'daki önemli partnerlerden biri olduğunu vurgulayan Bakan, "Ancak tersini de sormak gerekir, Türkiye NATO üyesi olmasaydı ne daha iyi olurdu? Bu bizim için olduğu gibi Yunanistan gibi komşuları için de durumu daha da zorlaştırırdı" diye konuştu. NATO bünyesinde gerçekleştirilen ortak operasyonlarda Türkiye'nin daima "güvenilir bir partner" olduğunu ifade eden Alman Bakan, buna rağmen Türkiye'nin Avrupa'yı sadece iç politikadaki yönelimi nedeniyle değil, Avrupa'ya ilişkin sorunlarla ilişkilendirilmesi güç olan bir gündemi bulunduğu için de Avrupa'yı büyük zorluklarla karşı karşıya bıraktığını ifade etti.





Türkiye tepki gösterdi





Türkiye Dışişleri Bakanlığı, dün Doğu Akdeniz'de AB misyonu Irini bünyesinde görevli Alman fırkateyni Hamburg'un Türkiye bandıralı yük gemisi Roseline A'yı durdurup aramasına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.





Müdahalenin ne Türkiye'nin ne de gemi kaptanının rızası alınarak gerçekleştirildiğini açıklayan Bakanlık, "Kaptanın taşınan kargonun niteliğine dair beyanlarına rağmen, muğlak bir şüphe üzerine başlatılan ve gece yarısı sonrasına kadar devam eden bu müdahale, ancak ülkemizin ısrarlı itirazları üzerine sonlandırılmıştır. Silahlı personel sabaha kadar ticaret gemisinde beklemiş, sabah saat 09:38’de gemiyi terk etmiştir" ifadelerine yer verdi.





İrini nedir?





Birleşmiş Milletler tarafından 2016'dan bu yana Libya'ya uygulanan silah ambargosunu denetlemeyi ve ülkeden petrol kaçırılmasını önlemeyi amaçlayan AB'nin "Irini" adlı askeri misyonu 2020'nin Mart ayında başlamıştı. Misyon kapsamında "Hamburg" adlı gemide görev yapan 240 dolayında Alman askeri Ağustos ayından bu yana Akdeniz'de Libya'ya giden gemileri kontrol ediyor. Misyonun amaçları arasında, silah kaçakçılığını engellemenin yanı sıra iç savaşın sürdüğü Libya'da istikrarın sağlanması ve BM öncülüğünde siyasi barış sürecinin desteklenmesi de bulunuyor.