Almanya Savunma Bakanı: Rusya'ya yaptırım uygulanmalı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, ntv Almanya'da katıldığı programda Suriye savaşını ve Avrupa dış sınırındaki son mülteci krizini çözmek için Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulanması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Kramp-Karrenbauer, "Rusya ile çeşitli ekonomik ilişkilerimiz var. Ukrayna'da Rusya'nın her istediğini yapmasına izin vermeyecek yaptırımlar uyguladık. Bana göre şu anda Suriye konusunda da düşünülmeli" dedi. Almanya Savunma Bakanı "Biri Rusya'ya Suriye'de ne yaptığını tam olarak bildiğimizi çok açık bir şekilde söylemeli" vurgusu yaptı.





Alman Bakan, Türkiye-Yunanistan sınırındaki mülteci krizine ilişkin, "Bu talihsizliğe neden olan güçler başta özellikle Esad rejimi, ancak maalesef Putin ile Rusya'nın yardımıyla" şeklinde konuştu.





Rusya ve Türkiye'nin İdlib'deki çatışmadan kaçan insanlar için bir insani koruma bölgesi kurulması söz konusu olduğunda önemli müzakere ortakları olduğunu söyleyen Kramp-Karrenbauer, "Şansölyenin bir güvenli bölge fikrini tekrar ele almasından dolayı çok mutluyum" dedi. Kramp-Karrenbauer, "Putin'le, Erdoğan'la bunun hakkında konuşmak zorundayız. Şansölye bunu yapıyor ve bu doğru" ifadesini kullandı.





Kramp-Karrenbauer geçtiğimiz Ekim ayında, BM yetkisinde bir gücün Suriye'deki mültecileri koruyabileceğini öne sürmüştü. Ancak Kramp-Karrenbauer, koalisyon içinde ve uluslararası ortaklarla koordinasyondan yoksun olmakla suçlanarak bu önerisi dikkate alınmadı.





Kramp-Karrenbauer, "Böyle bir koruma bölgesinin askeri olarak korunması gerekli mi? Bu Avrupalı ??ortaklar ve dolayısıyla Alman ordusu için bir soru olurdu. Ama bence bu gerçekçi olmayan bir varyasyon" dedi . Alman Bakan, Birleşmiş Milletler, AGİT ve insani yardım kuruluşlarının halka yardım sağladığı bir koruma bölgesi daha olası olduğunu ifade etti.





"TÜRKİYE MÜLTECİLERİ KASTEN YANLIŞ BİLGİLENDİRİYOR"





Kramp-Karrenbauer, AKP hükümetini Türkiye'deki mültecileri kasten yanlış bilgilendirmekle suçladı. Çok sayıda insanı "Onlara sınırın açık olduğu ve 'pratik olarak Avrupa'ya girebilirsiniz' dieyerek yanlış bir izlenim uyandırıyor. Durum böyle değil. Avrupa'nın dış sınırı kapalı. Özellikle Bulgaristan, Yunanistan ve Frontex şu anda bununla ilgileniyor" dedi.





Kramp-Karrenbauer açıklamasına "2015'ten bir şey öğrendiysek o da Avrupa Birliği'nin dış sınırda da çalışması gerekiyor" diye devam etti.





AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in şu anda dış sınırın sağlanmasına oldukça angaje diyen Kramp-Karrenbauer, "AB'yi bu şekilde tutması için komisyonu desteklemeliyiz" dedi.