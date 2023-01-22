Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Savunma Bakanı Ukrayna'yı ziyaret edecek /22 Ocak 2023 17:22

Almanya Savunma Bakanı Ukrayna'yı ziyaret edecek

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius Ukrayna'yı ziyaret edecek

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM
Bild am Sonntag gazetesinin verdiği habere göre, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius yakında, Ukrayna'yı ziyaret edeceğini söyledi. 

Boris Pistorius ile yapılan röportajda tarihi ve gideceği şehir açıklanmadı. Ancak “kesin olan şu ki, yakın bir zamanda Ukrayna'ya gideceğim." dedi.

Bakan aynı zamanda Cuma günü Ukraynalı mevkidaşı Alexei Reznikov ile Almanya'daki Amerikan Ramstein hava üssünde yoğun bir görüş alışverişinde bulunduğunu hatırlattı.
Aynı zamanda Pistorius, Alman Leopard 2 tanklarının Kiev'e tedarik edilmesi sorusuna doğrudan bir cevap vermekten kaçındı: "Bu konuda başta ABD olmak üzere uluslararası ortaklarımızla çok yakın bir diyalog yürütüyoruz.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya Savunma Bakanı Ukrayna'yı ziyaret edecek Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Karne hediyesi olarak et aldı...

Karne hediyesi olarak et aldı...

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:28:54