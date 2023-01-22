Almanya Savunma Bakanı Ukrayna'yı ziyaret edecek

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Bild am Sonntag gazetesinin verdiği habere göre, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius yakında, Ukrayna'yı ziyaret edeceğini söyledi.





Boris Pistorius ile yapılan röportajda tarihi ve gideceği şehir açıklanmadı. Ancak “kesin olan şu ki, yakın bir zamanda Ukrayna'ya gideceğim." dedi.





Bakan aynı zamanda Cuma günü Ukraynalı mevkidaşı Alexei Reznikov ile Almanya'daki Amerikan Ramstein hava üssünde yoğun bir görüş alışverişinde bulunduğunu hatırlattı.

Aynı zamanda Pistorius, Alman Leopard 2 tanklarının Kiev'e tedarik edilmesi sorusuna doğrudan bir cevap vermekten kaçındı: "Bu konuda başta ABD olmak üzere uluslararası ortaklarımızla çok yakın bir diyalog yürütüyoruz.” dedi.