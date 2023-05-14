Almanya seçim kampanyası kısıtlamalarından memnun

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde, Almanya'da yürütülen kampanyalara kısıtlama getiren konsepti "başarılı" olarak nitelendirdi. Buschmann, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, "Konseptimiz işledi. Çok tutarlı kurallar koyduk" dedi.







DW Türkçe'nin haberine göre Türkiye'de gerçekleştirilen bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde, Almanya'da kışkırtıcı gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Bakan, bu seçimlerde "Alman hükümetinin Türk politikacılarının kampanyalarını onaya tabi tuttuğunu ve bu onayların seçimlere üç ay kala verilmeyeceğine karar verildiğini" belirtti.





Adalet Bakanı Buschmann, "Türkiye'de zaman zaman oldukça sert geçen siyasi çekişmelerin Almanya'ya sıçramamasını umduğunu" dile getirerek, seçimlerin demokratik bir şekilde ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleşmesinin önemli olduğunu vurguladı.





"Yanlış vaatler verilmemeli"

Almanya Federal Meclis (Bundestag) Başkanvekili Aydan Özoğuz da Zeit gazetesine yaptığı açıklamada seçimlerden sonra Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir başlangıç umduğunu ifade ederek, "İş birliğimizi yeni bir temele koymalıyız" dedi.







Olası bir hükümet değişiminin "yeni bir iş birliği için şans" olabileceğini dile getiren Özoğuz, iki ülke arasında "güvenilir ve dayanıklı ilişkiler" kurulması gerektiğini, bunun için de Türkiye'ye, daha önce Avrupa Birliği (AB) ve Almanya tarafından defalarca yapıldığı gibi, AB üyeliğine dair "yanlış vaatlerde bulunulmamasının" önemli olduğunu ifade etti.