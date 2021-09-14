Samanyolu Haber /Dünya / Almanya seçimleri: Anketlerde SPD sürprizi /14 Eylül 2021 08:54

Almanya seçimleri: Anketlerde SPD sürprizi

Almanya'da yapılan bir anket Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) muhafazakâr blok CDU/CSU karşısında farkı açtığını ortaya koydu. Üç başbakan adayı bu akşam ikinci kez TV münazarasında kozlarını paylaşacak.

SHABER3.COM

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi yeni bir anket sonucu daha açıklandı.

INSA araştırma şirketinin Bild am Sonntag gazetesi için yaptığı ankete göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyunu bir puan artırarak yüzde 26'ya çıkardı. Bu oran, partinin Haziran 2017'den beri aldığı en yüksek desteğe işaret ediyor.

INSA anketine göre, başbakan adayı Armin Laschet olan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oyu değişmedi ve yüzde 20'de kaldı. Yeşiller'e destek ise bir puan düşerek yüzde 15'e indi.

İktidarda olduğu 16 yılda dört seçim kazanan Başbakan Angela Merkel'in yerini doldurmakta zorlanan muhafazakâr blok CDU/CSU, farklı şirketlerce yapılan anketlerin sonuçlarına göre son üç ayda 8-9 puan kaybetti. Bu oy kaybında, Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet'nin geçen Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen bir kasabayı ziyareti sırasında gülerken kameralara yakalanmasının da büyük etkisi oldu. 183 kişinin ölümüne neden olan felaketin vurduğu afet bölgesinde verdiği görüntü büyük tepkilere yol açan CDU/CSU adayı, daha sonra kamuoyundan özür dilemişti.

İkinci raunt

Bu akşam SPD, CDU/CSU ve Yeşiller adaylarının karşı karşıya geleceği televizyon münazarası, Laschet'in seçmenlere doğrudan hitap edebilmesi için yeni bir fırsat olacak. Laschet, ARD ve ZDF'in ortak yayınında SPD adayı Olaf Scholz ve Yeşiller adayı Annalena Baerbock ile kozlarını paylaşacak.

Yapılan anketler,iki hafta önceki televizyon münazarasını Scholz'un kazandığına işaret etmişti.

Maliye Bakanı Scholz hâlen en popüler başbakan adayı. Ancak Almanya'da kara para aklama şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Adalet ve Maliye Bakanlıklarına yapılan baskınların Scholz'un popülaritesini ne denli etkilediği tam olarak bilinmiyor. Zira son açıklanan INSA anketi kapsamındaki görüşmelerin bir kısmı, bu baskınlardan önce yapıldı.

Birçok uzman, Almanya'daki seçimlerden üçlü bir koalisyon çıkacağı görüşünde. Kurulacak hükümet üzerinde uzlaşılmasının aylar alacağı tahmin edilen bu senaryoya göre, anlaşma çıkana dek Merkel başbakan kalacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya seçimleri: Anketlerde SPD sürprizi Sonraki Haber >>

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü

Maaşını alamayan kepçe operatörü patronun kamyonları ezdi

Maaşını alamayan kepçe operatörü patronun kamyonları ezdi

Ortaokul öğrencilerine ağır hakaretler

Ortaokul öğrencilerine ağır hakaretler

New York'ta aşı karşıtı protesto

New York'ta aşı karşıtı protesto

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı gönüllülerine yapılan işkenceleri anlattı

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

Damat Berat tribünde görüntülendi

Damat Berat tribünde görüntülendi

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:54:16