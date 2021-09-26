ALMANYA SEÇİMLERİ CANLI: SPD farkı açıyor

60 milyon 400 bin seçmen TSİ saat 19.00’a kadar federal meclisin yeni üyelerini belirlemek için oy kullanmaya çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier federal meclis seçimlerinde oy verme hakkı bulunan tüm yurttaşları "vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye" çağırdı.

Seçime katılım oranı 2017 yılında yapılan bir önceki seçime göre daha yüksek oldu.





21.00 Hem Scholz hem de Laschet hükümeti kurmak istiyor

Almanya’da bugün yapılan federal seçimlerin ilk sonuçları netleşmeye başlarken ilk iki sırada yer alan partinin başbakan adaylarının her ikisi de hükümet kurmak istediklerini açıkladı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, seçimi galibiyetle tamamlayan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, ZDF kanalında yaptığı açıklamada “Almanya’da iyi bir pragmatik hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini” söyledi. SPD’nin ardından yüzde birlik oy farkı ile ikinci sırada yer alan Hristiyan Birlik partilerinin genel başkanı ve başbakan adayı Armin Laschet ise “Almanya’yı ileri götürecek bir koalisyon” kurmak istediğini ifade etti. Sonuçların netleşmesinin ardından en çok oy alan partinin adayı hükümet kurmak için görevlendirilecek.









20.30 Sol Parti: “Felaket bir sonuç”

Almanya’da oy verme işlemi tamamlandı ve ilk sandık çıkış anketlerine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25 oranında oy alırken, Yeşiller/Birlik 90 partisinin oy oranı yüzde 15 düzeyinde bulunuyor. İlk sandık çıkış anketlerine göre, Hür Demokrat Parti (FDP) ve sağ populist Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 11, Sol Parti ise yüzde 5 oranında oy aldı.





17.19 Berlin’de oy kullanma işlemi uzatıldı

Tagesspiegel’in haberine göre Berlin’de bazı sandıklarda oy pusulalarının yetmemesi ve maraton nedeniyle yeni pusulalar sandıklara vaktinde ulaştırılamadı. Haberde, bu nedenle oy verme işleminin Almanya saati ile saat 18.00’de tamamlanamayacağı belirtildi. Berlin Seçim Kurulu kuyrukta bekleyen seçmenlerin saat 18.00’den sonra da oy kullanmasına izin verileceğini açıkladı. Ancak 18.00’den sonra seçim sandığına gelenlerin oy kullanmasına izin verilmeyecek.



16.45 Seçime katılım oranının bir önceki seçimlerden yüksek olması bekleniyor

Alman Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada seçimlerde 2017 yılında yapılan bir önceki seçimlere göre daha yüksek bir katılım beklendiği belirtildi. Saat 14.00 itibariyle seçmenlerin yüzde 36,5’inin oy kullandığı bildirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle mektupla oy verenlerin oranının da yüzde 40’ın üzerinde olması bekleniyor. Bu durumda seçime katılım oranının 2017 yılındaki yüzde 76,2'li oranın üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 60 milyonun üzerinde seçmenin TSİ saat 19.00’a kadar oy verme işlemi devam edecek.



Sol Parti’nin Meclis Grup Başkanı Jan Korte partisinin federal meclis seçimlerinde elde ettiği sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada sonuçları “felaket” olarak nitelendirdi. “Her açıdan berbat, felaket sonuçlar” diye konuşan Korte, şimdi son yıllarda nerede yanlış yapıldığını sormanın zamanı olduğunu ifade etti. Partinin başbakan adayı Dietmar-Bartsch da son yıllarda hatalar yapıldığını ifade ederek, “Böyle devam edemez” şeklinde konuştu. İlk sonuçlara göre, Sol Parti'nin oy oranı yüzde 5.Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock, hayal kırıklığı yaratan seçim sonucunun büyük oranda “kendi hataları” ile ilişkili olduğunu söyledi. Baerbock, “Bu akşam kutlama yapamıyoruz. Birinci parti olmak ve ülkeyi şekillendirmek istedik. Daha fazlasını istedik. Kısmen seçim kampanyasının başında bizzat yaptığımız hatalar, özellikle de kendi hatalarım nedeniyle bunu başaramadık. Bu sefer yetmedi ama partimizin bir gelecek misyonu var… Şimdi bu misyona odaklanacağız. Gece devam ediyor… Bu ülkenin bir iklim hükümetine ihtiyacı var, seçimin sonucu bu” diye konuştu.Almanya federal meclis seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) en güçlü rakibi Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile arasındaki farkı bir puana çıkardı. Son verilere göre, Olaf Scholz'ün başbakan adaylığını yürüttüğü SPD'nin oy oranı yüzde 25,5'e yükseldi. Armin Laschet genel başkanlığındaki Birlik partilerinin oy oranı ise yüzde 24,5. Üçüncü sırada yüzde 13,8 oy oranı ile Yeşiller yer alıyor. Yeşiller'i yüzde 11,7 oy oranı ile Hür Demokrat Parti (FDP), yüzde 10,9 oy oranı ile sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) ve yüzde 5 ile Sol Parti izliyor.Yeşiller partisi eş başkanı Robert Habeck, partisinin her türlü koalisyon alternatifi için müzakerelere açık olduğunu söyledi. Yeşiller’in kurulacak yeni "hükümette güçlü bir şekilde yer almak için iyi bir şansı" olduğunu belirten Habeck "Hükümette yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz resmi olmayan ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada seçmenlerin kendisinin bir sonraki başbakan olarak görmeyi istediğini söyledi. Seçmenlerin adalet ve iklim koruma istediğini ve SPD’yi savunduğu konular nedeniyle seçtiğini söyleyen Scholz, SPD’nin seçimlerde "büyük bir başarı" elde ettiğini savundu.Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet ilk açıklamasında koalisyonu “birlik partilerinin liderliğinde” kurmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Laschet’in “geleceğin koalisyonu” ifadelerini kullanması FDP ve Yeşiller ile bir koalisyon sinyali olarak yorumlandı. Laschet “Almanya’yı bi arada tutmalıyız” diyerek “Bütün demokratların çaba göstermesine ihtiyaç olduğunu” belirtti.Sosyal Demokrat Parti (SPD) ilk sonuçlarda yüzde 24,9 oy oranı ile Hristiyan Birlik partilerinin çok az farkla önüne geçti. CDU/CSU’nun oy oranı yüzde 24,7’de bulunurken, Yeşiller partisi ilk tahminlere göre yüzde 14,8 düzeyinde oy aldı. İlk tahminlere göre Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,2 ve Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 11,3, Sol Parti ise yüzde 5 oranında oy aldı.CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak birlik partileri, Yeşiller ve FDP arasında bir koalisyon kurulmasının “olası” olduğu açıklaması yaptı. Alman birinci kanalı ARD’de bir açıklama yapan Ziemiak, “bu nedenle birbirimizle konuşmalıyız” dedi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil yaptığı açıklamada başa baş bir mücadele beklediklerini belirterek ancak halkın kendilerine “hükümet kurmak için çok net bir görev verdiğini” belirtti. Klingbeil “Olaf Scholz’ün başbakan olmasını istiyoruz” dedi. Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt “Daha fazlasını ummuştuk" ifadelerini kullanırken sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) meclis grubu eş başkanı Alice Weidel ilk sandık çıkış anketlerinde yüzde 11 oy olan partisinin “sağlam” bir sonuç aldığını kaydetti. Sandık çıkış anketlerinde yüzde 5 oy oranına ulaşan Sol Parti’de ise hayal kırıklığı hakim. Parti Başkanı Susanne Hennig-Wellsow "Bu bizim için büyük bir darbe" ifadelerini kullanarak, “çok fazla hata yaptık, ağır bir yenilgi” dedi. FDP Genel Sekreteri Volker Wissing “Çok büyük bir sevinç içerisindeyiz” açıklamasında bulundu.Bu kadar başa baş bir yarışta koalisyon olasılıkları şu an belirsiz. Ancak tahminlere göre, seçeneklerden biri “büyük koalisyon”un devam etmesi yani 2013 yılından bu yana Almanya’yı yöneten CDU/CSU ve SPD’nin yeniden koalisyon hükümeti kurması. Diğer koalisyon alternatifleri ise üçlü CDU/CSU, Yeşiller ve FDP koalisyonu veya SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonu olarak görülüyor. Yeni başbakanın belirlenmesi koalisyon hükümeti kurulana kadar mümkün olmayacak. Bu süreç aylar alabilir. Başbakan Angela Merkel’in de yeni başbakan seçilene kadar görev yapması gerekiyor.