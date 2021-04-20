Almanya seçimleri: Söder çekildi, Merkel'in partisinin adayı Armin Laschet oldu

Laschet, parti içinde yaklaşık altı saat süren görüşmelerin ardından oyların yüzde 77,5'ini kazanarak, CDU'nun adayı oldu. Ancak Alman basınında "Kim kazanırsa kazansın Yeşiller karşısında güçlü bir konumda olmayacak" yorumları yapılıyor.

CDU'nun kardeş kardeş partisi CSU'nun adayı olan ve Laschet'le yarışan Marcus Söder'se düzenlediği basın toplantısıyla Armin Laschet'i destekleyeceğini duyurdu. Söder adaylığını geri çekeceğini de açıkladı.





Merkel 16 yıllık iktidarının ardından eylül ayında görevi bırakacağını açıklamıştı. Siyasi olarak Merkel'e yakın görülen 60 yaşındaki Laschet de, Annegret Kramp-Karrembauer'in istifasının ardından Ocak 2021'de partinin yeni lideri seçildi.





ARD kanalının yakın zamanda yaptığı bir ankete göre, Almanların yüzde 44'ü Soder'in seçimlerde muhafazakarlara liderlik edebileceğini düşünürken, Laschet için bu oran yüzde 15'te kalmıştı. Soder aynı zamanda Genç Alman Muhafazakarlar örgütü tarafından da desteklenmişti.





Alman basınında yer alan yorumlarda ise hem Söder hem de Laschet'in yükselen Yeşiller sebebiyle işinin zor olduğu belirtiliyordu.





Armin Laschet kimdir?







Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Aachen kentinde 1961'de doğan Armin Laschet, 1981-1987 döneminde Münih ve Bonn üniversitelerinde hukuk, 1987-1988'de gazetecilik eğitimi aldı.





Laschet, 1994'e kadar Bavyera’da serbest gazeteci olarak çalıştı, aynı zamanda dönemin Federal Meclis Başkanı Rita Süssmuth'a danışmanlık, 1994-1998'de Federal Meclis'te, 1999-2005'te Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilliği yaptı.





Laschet, 2005-2010 döneminde Kuzey Ren-Vestfalya'da Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığını üstlendi. Bu görev kapsamında eyalette yaşayan Türklerle yakın ilişki kuran Laschet, Türk-Alman dostluğuna katkıda bulundu.





Üç çocuk babası Laschet, 2017'de yaklaşık 18 milyon nüfusla Almanya'nın en yoğun nüfusuna sahip Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı oldu.