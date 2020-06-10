Almanya seyahat uyarısı kararını resmen duyurdu

Almanya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Avrupa Birliği (AB) harici 160’dan fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısını 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzattı.





Çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda alınan karara göre, belirli kriterleri karşılayan ülkeler için de seyahat uyarıları istisnai olarak kaldırılabilecek.





Dışişleri Bakanı Heiko Maas daha önce seyahat uyarılarının kaldırıldığı 31 AB ve Avrupa ülkesinden farklı olarak dünyanın geri kalanı için "kestirilemeyecek risklere girmeden sınırsız seyahati mümkün kılacak ortak veri tabanları, ölçütler ve karar alma mekanizmalarının bulunmadığına" dikkati çekti.





"TATİLDEN DÖNENLERİN VİRÜSÜ ALMANYA'YA TAŞIMA RİSKİ VAR"





Maas, "Yaz aylarında Almanların yeniden dünyanın dört bir yanındaki plajlara gitmesi ya da tatil dönüşü farkında olmadan virüsü Almanya'ya taşıması riskini alamayacaklarını ve bu riske girmeyeceklerini" vurguladı.









ERDOĞAN İSTİSNA İÇİN BASTIRIYOR





Seyahat uyarısının uzatılması kararı, salgın sebebiyle turizmde zor bir dönemden geçen Türkiye, Mısır ve Tunus gibi ülkeleri darbe vuracak. Turizm sektörü güçlü ülkeler arasında özellikle Türkiye, Alman turistleri ağırlamak için yoğun girişimlerde bulunuyor.





Alman Haber Ajansı’nın (dpa) ulaştığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel bu hafta içinde telefonda görüşerek, aralarında bu konunun da olduğu gündemdeki çeşitli gelişmeleri değerlendirecek.





Erdoğan’ın Türkiye için seyahat uyarısının kaldırılmasını talep edeceği iddia ediliyor. Haberde, Berlin için bu kararı almanın kolay olmadığı, zira Türkiye'ye istisna getirilmesi durumunda Mısır gibi AB üyesi olmayan diğer turizm ülkelerinin de baskıyı artırmasının beklendiği kaydedildi.





İSTİSNA İÇİN TALEP EDİLEN KRİTERLER





Almanya, Avrupa Birliği dışında kalan ülkelere seyahat uyarısını kaldırmak için, ilgili ülkelerdeki enfeksiyon rakamlarının yeterli ölçüde kontrol altına alınmış olması, sağlık sisteminin işlerliği, test kapasitelerinin yeterliliği, hijyen kuralları, geri dönüş imkanları ve turistlerin güvenliği gibi ölçütler belirleyici olacak.





Bu arada Alman hükûmetinin halkı gemi seyahatine çıkılmaması konusunda da uyarıda bulunması bekleniyor.





Bunda geçen mart ayında, yolcular arasında görülen Koronavirüs vak'aları nedeniyle pek çok geminin yanaşacak liman bulamamasının etkili olduğu belirtiliyor.





Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Koronavirüs salgının ortaya çıkışının akabinde 17 Mart’ta dünyadaki tüm ülkelere seyahat uyarısında bulunmuştu.





Dışişleri Bakanlığı’nın normal şartlar altında, kişiler için can ve mal kaybının tehlike altında olduğu ülkeler için yaptığı bu uyarı, önceden yapılan rezervasyonların ücretsiz olarak iptal edilmesine de hukuki bir dayanak sağlıyor.





31 AVRUPA ÜLKESİNE MUAFİYET





Mart ayında aniden yürürlüğe giren seyahat uyarısının ardından Almanya, haftalar süren yoğun bir faaliyetle ülke dışında bulunan yaklaşık 240 bin kişiyi Almanya’ya getirmişti.





Federal hükûmet benzer bir durumun yaşanmasına neden olacak koşulların oluşmaması konusunda son derece titiz davranmaya çalışıyor.





Hükûmet söz konusu seyahat uyarısını geçen hafta 31 Avrupa ülkesi için kaldırma kararı almıştı. Bu ülkeler, 26 AB üyesinin yanı sıra İngiltere ve Schengen sınırları içindeki İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein’dan oluşuyor.





Almanya’nın seyahat uyarısı, İspanya ve Norveç haricindeki tüm ülkeler için 15 Haziran’da kaldırılacak. Bu iki ülkede geçerli olan ülkeye giriş kısıtlamaları nedeniyle, karar buralarda daha sonra devreye girecek.





TURİZM SEKTÖRÜ İTİRAZ ETTİ





Hür Demokrat Parti (FDP) meclis grubunun turizm politikaları sözcüsü Marcel Klinge, seyahat uyarısının uzatılması kararını henüz tasarı aşamasında iken eleştirmiş ve söz konusu uygulamayı "Alman seyahat ekonomisi için ölümcül darbe" diye nitelendirmişti.





Almanya Seyahat Acentaları Birliği’nin verilerine göre (DRV), Almanya’da her yıl tatile giden yaklaşık 71 milyon kişiden yüzde 70’i dış ülkelere seyahat ediyor.





Almanya’da Koronavirüs krizinden en ağır etkilenen sektörlerden biri de turizm. 2 bin 300 şirket ve 11 binden fazla seyahat acentası ile Alman turizm sektörü için faaliyetlerin en yoğun olduğu dönem normal şartlar altında yaz tatili dönemi oluyor.