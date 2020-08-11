Samanyolu Haber /Dünya / Almanya sıcaktan kavruluyor /11 Ağustos 2020 16:13

Almanya sıcaktan kavruluyor

Almanya’da sıcak ve boğucu havanın etkisi sürüyor. Ülkede en düşük sıcaklık 30 derece ölçülürken, en yüksek sıcaklık ise 37 dereceyi buldu.

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Almanya'nın kuzey kesimleri sıcaktan ve kuraklıktan kavrulurken, güney kesimi ise sıcaklarla birlikte yağış ve fırtınaya zaman zaman teslim oldu. Aşırı sıcakların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği açıklandı. Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) önümüzdeki günlerde havanın sıcak, nemli ve gök gürültülü olacağını açıkladı. DWD bazı bölgelerin şiddetli gök gürültülü ve sağanak yağmurlu olacağına da açıklamasında yer verdi. Çarşamba ve perşembe günlerinin de sıcaklığın düşmeyeceğini duyuran DWD, sıcaklık ortalamalarının 36 dereceyi bulacağına dikkat çekti.
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