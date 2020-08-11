Almanya sıcaktan kavruluyor

Almanya'nın kuzey kesimleri sıcaktan ve kuraklıktan kavrulurken, güney kesimi ise sıcaklarla birlikte yağış ve fırtınaya zaman zaman teslim oldu. Aşırı sıcakların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği açıklandı. Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) önümüzdeki günlerde havanın sıcak, nemli ve gök gürültülü olacağını açıkladı. DWD bazı bölgelerin şiddetli gök gürültülü ve sağanak yağmurlu olacağına da açıklamasında yer verdi. Çarşamba ve perşembe günlerinin de sıcaklığın düşmeyeceğini duyuran DWD, sıcaklık ortalamalarının 36 dereceyi bulacağına dikkat çekti.

