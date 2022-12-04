Almanya, sığınmacı rekorunu kırdı

Bu konuların tartışıldığı dönemde, ülkeye bu yıl giren göçmenlerin rakamları açıklandı. Buna göre 2022’in 1990’dan bu yana ülkeye en çok göçün gerçekleşeceği yıl olacağı belirlendi. Eyaletlerin içişleri bakanlıklarından elde edilen verilere göre, yıl sonuna kadar Almanya’ya gelen göçmenlerin sayısı 1,2 milyonu bulacak. Bu da iki Almanya’nın birleştiği 1990 yılından bu yana bir yıl içinde kaydedilen en yüksek net göç olarak kayıtlara geçecek. Net göç, aynı dönem içinde Almanya’dan ayrılan vatandaşların sayısının çıkartılmasıyla elde ediliyor.



Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından Doğu Avrupa ülkelerinde sınırların açılması ve o dönem Yugoslavya’daki İç savaş nedeniyle 1992’de 700 bin kişi Almanya’ya gelmiş, bu sayı o dönemde rekor olarak tarihe geçmişti.



Almanya’da büyük siyasi krize yol açan ve özellikle Suriye ile Afganistan’dan büyük bir göçün yaşandığı 2015’de yaklaşık 890.000 göçmen kayıt altına alınmıştı. Bu yıl gelenler içinde ise Ukraynalılar bir milyon kişi ile açık ara en büyük paya sahip. Rusya'nın Ukrayna işgaline başladığı 24 Şubat'tan bu yana Almanya'da kayıt altına alınan Ukraynalılar’ın yüzde 80'ninin kadın ve çocuklardan oluştuğu kaydedildi.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), savaşın ardından Avrupa’ya sığınan Ukraynalı sayısının 7 milyona yakın olduğunu belirtiyor. Almanya’nın yanı sıra aralarında Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya’nın da bulunduğu birçok ülke Ukraynalı sığınmacılara kapılarını açmıştı. Ukraynalılara Almanya’da oturma izni konusunda özel bir uygulama yapılıyor. Ukrayna’dan gelen mültecilerin de Almanya’ya giriş yaptıklarını bildirmeleri gerekiyor, ancak diğer ülkelerden gelenler gibi bir sığınma başvurusu yapmıyorlar. Basitleştirilmiş olan bir prosedürde geçici bir oturma izni alabiliyorlar.



Almanya’ya sığınan Türk vatandaşlarının sayısı arttı



Öte yandan Suriye, Afganistan, Irak ve diğer birçok ülkede yaşanan savaş ve şiddet olaylarından kaçarak Almanya’ya sığınanların sayısında da artış olduğu açıklandı. Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) açıkladığı verilerde, yılın ilk ayında toplam 181 bin iltica başvurusu yapıldığı, bunlarda da Suriye ve Afganistan'ın ardından Türkiye'den en çok iltica başvurusu yapıldığı belirlendi. BAMF Türk vatandaşlarının başvurularında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 148 artış olduğunu açıkladı. Yetkililer, Ukrayna dışında gelen sığınmacıların sayısının yıl sonuna kadar 200 bini bulacağını tahmin ediyor.



Sığınmacılar Almanya’nın nüfusunu yükseltti



Verilere göre, Almanya’daki nüfus sığınmacıların artan sayısıyla son yıllarda genel olarak artış gösterdi. Nüfus, Almanya tarihinde ilk kez 84 milyonun üstüne çıktı ve tam olarak 84 milyon 80 bin olarak belirlendi. Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı sayıda, 2022’de nüfusun, 2021 sonuna oranla yüzde 1 arttığı tespit edildi. Avrupa Birliği'nin en kalabalık üyesi Almanya'da nüfus, Covid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 yıllarında 83,2 milyon olarak kayıtlara geçmişti.