Almanya sığınmacıları AB içinde geri gönderemiyor

Almanya'da bulunan Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (Bamf) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, kendi sorumluluklarında olan sığınmacıların yalnızca sınırlı sayıda bir bölümünü Berlin'den geri aldı.



Bu yönde Almanya tarafından 74 bin 583 başvuru yapılırken, bunların yalnızca 5 bin 827'si kabul edilerek ilk başvuru ülkelerine geri gönderildi. İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler özelinde ise bu oranın çok daha düşük olduğu görüldü.



DW Türkçe'de yer alan habere göre 1990 yılında imzalanan Dublin Anlaşması, sığınmacıların iltica başvurusunu ayak bastıkları ilk AB ülkesinde yapmasını zorunlu kılıyor. Ancak özellikle Akdeniz ülkeleri, kapasitelerinin çok üzerinde göçmen kabul ettiklerini belirterek daha sonra başka ülkelere giden başvuru sahiplerinin kendilerine geri gönderilmesine karşı çıkıyor.



Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, göçmenlerin geri alınması konusunda "hayal kırıklığına yol açan bazı anlar yaşandığını" belirterek buna karşın İtalya ve Yunanistan gibi ülkelere anlayış gösterdiklerini ifade etti. Göçmenlerin sıklıkla ilk ayak bastığı ülkelerin büyük bir göç baskısı altında olduğunu kaydeden Hebestreit, bu bağlamda bu ülkelerin hükümetlerinin kendi toplumlarına karşı göz önünde bulundurmaları gereken kendi gerçekliklerinin bulunduğunu belirtti.



Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise Berlin'in, başvuru sahiplerinin geri alınması konusunda karşılaştığı dirence tepki gösterdiğini ifade etti.



Onaylananlar ile gerçekleşenler arasında büyük fark



Aktyarılan bilgilere göre, geçen yıl Almanya'dan İtalya'ya 12 bin 841 kabul talebi iletildi. Bunlardan 10 bin 402'si onaylanmış olmasına rağmen yalnızca üç göçmen Almanya'dan İtalya'ya gönderilebildi.



BAMF verilerine göre Berlin'den, Yunanistan'a ise 15 bin 453 kabul talebi gönderildiği ve bunlardan yalnızca 219'unun kabul edildiği; geri gönderilenlerinin sayısının ise 22'de kaldığı kaydedildi.



Almanya da anlaşmaya uymakta başarısız



Bu rakamlara tepki gösteren Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linneman, "göç politikasında yön değişikliği" çağrısında bulundu. Bild'e konuşan Linnemann, rakamların ortada olduğunu belirterek "Almanya'ya yasa dışı göçü durdurmalıyız ve sınırlarda (göçmenleri) geri çevirmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Diğer yandan BAMF verileri, söz konusu Dublin düzenlemesi çerçevesinde Almanya'ya yapılan geri kabul taleplerinin de başarılı biçimde uygulanmadığını ortaya koyuyor. Verilere göre, geçen yıl Almanya'ya yapılan 14 bin 984 geri kabul talebinden 10 bin 112'si onaylandı, ancak Almanya yalnızca 4 bin 592 kişiyi geri kabul etti.