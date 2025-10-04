Almanya, sınır dışı kararlarının yüzde 60’ını uygulayamadı

Romann, bu durumun başlıca nedenleri arasında sınır dışı günü ortadan kaybolan kişiler ile son dakika alınan sağlık raporlarını gösterdi. “Her bir rakamın ardında büyük bir emek var. Ancak işlemlerin bu kadar sık iptal edilmesi, ülkeden ayrılması gerekenlerle fiilen sınır dışı edilenler arasındaki farkı giderek büyütüyor,” dedi.



Haziran 2025 itibarıyla Almanya’da 226 binden fazla kişinin sınır dışı edilmesi gerektiği, ancak ülke genelinde 800’den az gözaltı yerinin bulunduğu belirtildi. Romann, “Bu kapasiteyle insanları alıkoymak neredeyse imkânsız, bu da kayıpları kaçınılmaz hale getiriyor,” ifadelerini kullandı.



Yeni Ortak Avrupa İltica Sistemi (GEAS) hakkında da temkinli konuşan Romann, sistemin yalnızca AB dış sınırlarının güçlendirilmesi, güvenilir sınır prosedürleri ve etkili geri göndermeler sağlandığında işe yarayabileceğini belirtti.



Öte yandan Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, bu hafta Münih’te Avrupalı mevkidaşlarıyla bir araya gelerek göç politikasında dönüşüm ve AB dışındaki ülkelerde geri dönüş merkezleri kurulması konularını gündeme getirecek.