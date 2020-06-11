Almanya sınır kontrollerini kaldırıyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Avrupa Birliği içinde hareket özgürlüğünün yeniden sağlanacağını belirtti.





Seehofer korona salgınında beklenmedik bir kötüleşme yaşanması halinde, kontrolsüz sınır geçişlerine ilişkin yeniden bir düzenleme yapılabileceğini söyledi.





İtalya’dan hava yoluyla gelenlere yönelik kontrollerin de 15 Haziran’dan itibaren sonlandırılacağını aktaran Seehofer, İspanya’dan gelenlere yönelik kontrollerin ise 21 Haziran’da kaldırılacağını ifade etti.





Seehofer, haziran sonunda AB’ye seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını beklediğini, böylelikle AB’de yeniden serbest dolaşıma geçileceğini kaydetti.





İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “İsveç’teki gelişmeleri çok dikkatli bir şekilde izliyoruz. 4 Haziran’dan bu yana, bir hafta içinde gününde 100 bin kişilik bir yerleşim yerinde 50 yeni enfeksiyon vakası tespit edildi. Bu nedenle İsveç’le ilgili uçuşlar şu an için mümkün görülmemektedir” dedi.





Almanya, Kovid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart’ta Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında kontroller yapmaya başlamıştı. 15 Mayıs’ta Fransa, İsviçre ve Avusturya sınırındaki kontrolleri gevşeten Almanya, Lüksemburg sınırındaki kontrolleri 16 Mayıs’tan sonra kaldırmıştı. Danimarka ile kontrollerin kalkması için görüşmeler yapılmıştı.