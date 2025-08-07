Samanyolu Haber /Dünya / Almanya sınır kontrollerini uzatıyor; sınır dışı kararları da artacak /07 Ağustos 2025 18:26

Almanya sınır kontrollerini uzatıyor; sınır dışı kararları da artacak

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, düzensiz göçle mücadele kapsamında ülkenin kara sınırlarındaki geçici kontrollerin 15 Eylül sonrasına da uzatılacağını açıkladı. Bakan ayrıca sınır dışı kararlarının da devam edeceğini belirtti.

SHABER3.COM

Almanya, Schengen Bölgesi kuralları çerçevesinde, ciddi tehditler karşısında iki yıla kadar geçici sınır kontrolleri uygulayabiliyor. Merz hükümeti mayısta göreve geldiğinden bu yana kontrolleri sıkılaştırmış ve her gün görev yapan sınır polislerinin sayısını 14 bine yükseltmişti.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 8 Mayıs ile 31 Temmuz arasında Alman kara sınırlarında 9 bin 254 kişi ülkeye giriş yapamadan geri çevrildi. En çok reddedilenler Afganistan, Cezayir, Eritre ve Somali uyruklu kişiler oldu. Fransa sınırı, 2 binden fazla vakayla ilk sırada yer aldı.

Dobrindt verdiği demeçte, aynı zamanda Almanya’nın iltica talepleri reddedilen ve suç işlemiş kişileri Taliban yönetimindeki Afganistan ile savaş sonrası yeniden şekillenen Suriye’ye sınır dışı etmeye devam edeceğini belirtti. Bakan, bu uygulamanın tek seferlik kalmaması gerektiğini vurguladı.

Ancak insan hakları örgütleri kararlara tepki gösteriyor. Uluslararası Af Örgütü, Afganistan’daki durumun “felaket boyutunda” olduğunu ve sınır dışı edilenlerin işkence ya da infaz riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Berlin ayrıca, Aralık ayında devrilen Beşar Esad rejiminin ardından Suriye’ye sınır dışı uçuşları organize etmeye çalıştığını da duyurdu.
