“Korona dinamik, durum da dinamik” diyen Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, test stratejilerini yeni duruma uygun hale getirmek zorunda olduklarını söyledi. Spahn eylül ayı ortasında yaz tatilinin bitmesiyle riskli ülkelerden dönenlere testleri kaldıracaklarını, bunun yerine karantina uygulamasına geçeceklerini belirtti.
Hürriyet'te yer alan haberde testleri son 2-3 hafta içinde ikiye katladıklarını kaydeden Spahn, “Laboratuvar kapasitesi sınırsız değil. Tatil dönemi sona erince hastalık belirtisi olanları, onların bağlantılarını ve hastane personelini test edeceğiz” dedi. Riskli bölgelerden dönenler için karantina döneminin geçerli olacağını belirten Spahn, tatilden dönenleri sağlık idarelerine başvurmaya çağırdı. İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde de vaka sayısının arttığına dikkati çeken Spahn, bu nedenle ülke içinde daha fazla teste ağırlık vereceklerini kaydetti. Spahn, Almanya’da yeni vakalardaki yaş ortalamasının 32 olduğunu kaydetti. Başbakan Angela Merkel, bugün eyalet başbakanları ile korona önlemlerini ele alacak.
SEYAHAT SEKTÖRÜNÜN ÖLÜMÜ
Hannover Havalimanı Müdürü Raul Hille, test mecburiyeti yerine karantina uygulamasının “Seyahat sektörünün ölümü” anlamına geleceğini söyledi. İnsanların tatile gitmekten vazgeçeceğini belirten Hille, bir sektörün batmasının göze alınamayacağını kaydetti. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de test yerine karantina uygulamasına karşı çıktı. Söder iki hafta önce test mecburiyeti getirip, iki hafta sonra kaldırmanın bir anlamı olmadığını belirtti ve karantina kontrolünün zor olduğunu vurguladı.
SEYİRCİLİ MAÇ
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise maçlarda artık belirli sayıda seyirciye izin verilmesini istedi. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Bakan Seehofer, “Tren ve otobüslerde çok sayıda insan dar bir mekânda seyahat ederken, maçlarda belirli sayıda seyirciye izin verilmemesini halk anlamıyor” dedi. Seehofer 80 bin kişilik statlarda uzak mesafeler ve korona kuralları içinde belirli sayıda seyircinin alınması gerektiğini belirtti.