Almanya sınırlarından 43 bin 500 kişi geri çevrildi

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya İçişleri Bakanlığı, kara sınırlarında kontrollerin başladığı 2023 yılı Ekim ayından bu yana 43 bin 500 kişinin sınırdan geri çevrildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü, kontroller yoluyla düzensiz girişlerin büyük bölümünün engellendiğini belirtirken diğer yanda hiçbir ayrım gözetmeden geri çevirmenin mümkün olmadığını, Alman hükümetinin bu görüşte olduğunu kaydetti.



Almanya'da 23 Şubat seçimleri öncesinde düzensiz göçle mücadele, en önemli gündem maddesi haline geldi. Seçimlerden birinci güç olarak çıkması beklenen Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), iltica ya da korunma talebi olup olmadığına bakılmaksızın Almanya'ya giriş için geçerli belgesi bulunmayan herkesin sınırdan geri çevrilmesini savunuyor.



Bu yönde yasa teklifini bu hafta meclise sunacak olan Hristiyan Birlik partileri, iltica hakkının kullandırılmaması anlamına gelecek bu düzenlemeyi "alışılmadık acil durum" gerekçesiyle hayata geçirmeyi hedefliyor. AB sözleşmesinin 72'nci maddesi, kamu düzenini ayakta tutmak ve iç güvenliğin korunması için AB düzenlemelerinden farklı uygulamalara gidilebileceği istisnasını getiriyor.



"Acil durum" için dayanak yok



Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, söz konusu tartışmalarla ilgili olarak, AB hukukuna göre "alışılmadık acil durum" için bir dayanak bulunmadığını belirtti. "Acil durum" için ülke güvenliğinin tehdit altında olması gerektiğine işaret eden sözcü, "Burada eldeki verilere bakmak gerekiyor. Düzensiz göç halihazırda güçlü bir şekilde azaltılmış durumda. 2024'te iltica başvurularının sayısında 2023'e göre 111 binlik azalma oldu. Bu da düzensiz göçün yüzde 34 oranında gerilediğini gösteriyor" dedi.



Aynı zamanda sınır dışı edilenlerin sayısının arttığına dikkat çeken İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "Bu veriler temelinde bir acil durumdan bahsedilemez. Avrupa Adalet Divanı'nın bu konuda çok açık içtihatı bulunuyor" şeklinde konuştu.



Almanya'nın kara sınırlarında Schengen'e istisna teşkil eden geniş çaplı önlemleri halihazırda uyguladığına işaret eden sözcü, "Bu önlemler net bir şekilde gerekçelendirilmiştir. Bu şekilde insan kaçakçılığı suçlarına karşı etkin mücadele ediyoruz ve düzensiz göçü etkili bir şekilde geriletiyoruz. Alman hükümetinin bakış açısına göre bunların ötesinde önlemler alınamaz" dedi.



Almanya, düzensiz göçle mücadele gerekçesiyle Avusturya sınırında kontrollere 2015 yılı Eylül ayında başlamış, 2023 yılı Ekim ayında kontroller Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarına genişletilmişti. İçişleri Bakanlığının talimatıyla 2024 yılı Eylül ayında Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'nın da eklenmesiyle kontroller Almanya'nın tüm kara sınırlarına yayılmıştı.