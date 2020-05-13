Almanya sınırlarını Schengen ülkelerine kademeli olarak açma kararı aldı

Söz konusu kararı salgın sürecinde kaydedilen iyileşme nedeniyle alındığını belirten İçişleri Bakanlığı, komşu ülkelerdeki yeni enfeksiyon vak'alarında artış görülmesi halinde kontrolleri yeniden sıkılaştırılacaklarını da kaydetti.







DW Türkçe'de yer alan bakanlık açıklamasında, önümüzdeki cumartesi itibariyle sınır kontrollerinin aşamalı olarak esnetileceği, aynı gece Lüksemburg sınırındaki kontrollerin ise kaldırılacağı belirtildi. Danimarka hükümetinin yeşil ışık vermesi halinde kuzey komşuyla da kontrollerin kaldırılabileceği, Fransa, Avusturya ve İsviçre sınırlarındaki denetimlerin ise 15 Haziran’a kadar devam edeceği belirtildi.





Almanlar için Avrupa dışında tatil amaçlı seyahat imkanı ise henüz mümkün değil. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı seyahat uyarısı 14 Haziran’a kadar geçerli. Başka ülkelerdeki karantina ve kamusal yaşama ilişkin kısıtlamalar ve yeni yürürlüğe gidebilecek korona önlemleri nedeniyle tatilcilerin ülkeye dönüşlerinde sıkıntı yaşayabileceği bildiriliyor. Bu nedenle yetkililer söz konusu tarihten sonra da tatil amaçlı seyahatlardan feragat edilmesini tavsiye ediyor.





Kontroller Avrupa çapında aşamalı olarak kaldırılacak





Çarşamba günü Avrupa Birliği Komisyonu’nun da Avrupa içindeki sınırların ihtiyatlı biçimde açılmasına yönelik bir taslağı görüşmesi bekleniyor. Alman haber ajansı dpa’nın bildirdiğine göre taslak, Avrupa çapında kontrollerin aşamalı olarak kaldırılmasını öngörüyor. Komisyon, üçüncü ülkelerden AB'ye yapılacak seyahatlerin ise 15 Haziran’a kadar sınırlı biçimde devam etmesini öneriyor.