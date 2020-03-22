Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, sistemi çöken Fransa'dan hasta kabul etmeye başladı /22 Mart 2020 11:37

Almanya, sistemi çöken Fransa'dan hasta kabul etmeye başladı

Almanya’da Baden-Württemberg eyaleti yönetimi koronavirüs vakaları nedeniyle yatak kapasitesini aşan Fransa’nın Grand Est bölgesindeki hastanelerden hasta alabileceklerini açıkladı.

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Yerel yönetimin sağlık bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ve solunum cihazına ihtiyaç duyan Fransız hastaların kendi hastanelerine transfer edilebileceği belirtildi. Sözcü, bu bağlamda komşu ülke Fransa'dan hasta kabul etmeleri için Baden-Württemberg eyaletindeki tüm hastanelere talimat verildiğini aktardı.

Euronews'te yer alan habere göre Fransa'da başkent Paris'i de içine alan İle-de-France ile Almanya'ya sınır olan Grand Est bölgeleri koronavirüs vakalarının en yoğun görüldüğü bölgelerin başında geliyor. Özellikle Grand Est bölgesindeki hastanelerin yoğun bakım servisleri yatak kapasitelerini aşmış durumda.

Öte yandan Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi. 

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