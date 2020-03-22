Almanya, sistemi çöken Fransa'dan hasta kabul etmeye başladı

Yerel yönetimin sağlık bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ve solunum cihazına ihtiyaç duyan Fransız hastaların kendi hastanelerine transfer edilebileceği belirtildi. Sözcü, bu bağlamda komşu ülke Fransa'dan hasta kabul etmeleri için Baden-Württemberg eyaletindeki tüm hastanelere talimat verildiğini aktardı.







Euronews'te yer alan habere göre Fransa'da başkent Paris'i de içine alan İle-de-France ile Almanya'ya sınır olan Grand Est bölgeleri koronavirüs vakalarının en yoğun görüldüğü bölgelerin başında geliyor. Özellikle Grand Est bölgesindeki hastanelerin yoğun bakım servisleri yatak kapasitelerini aşmış durumda.





Öte yandan Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi.



