Almanya sıvı gaz terminallerinin inşasını hızlandırıyor

Almanya Federal Hükümeti, yüzer LNG terminalleri için daha fazla yer belirleme kararı aldı. Almnya Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, üçüncü terminal Hamburg yakınlarındaki Stade'e, dördüncü terminal ise Batı Pomeranya'daki Lubmin'de olacak. Ek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı, Almanya'nın Rus gazına daha az bağımlı hale gelmesinde önemli bir rol oynayacak.











Bakanlık, bu yıl halihazırda mevcut olan iki geminin yılın başında Kuzey Denizi'ndeki Wilhelmshaven'de ve Elbe'nin ağzındaki Brunsbüttel'de kullanılacağını söyledi. Diğer iki gemi ise Mayıs 2023'ten itibaren satışa sunulacak. Stade lokasyonunun 2023'ün sonundan itibaren kullanıma sunulması bekleniyor. Operatöre göre, Lubmin açıklarındaki denizdeki tesis en erken 2023'ün sonuna kadar kullanılamayacak. Özel bir konsorsiyum ayrıca 2022'nin sonuna kadar Lubmin'de beşinci bir yüzer terminal inşa edecek.