Samanyolu Haber /Dünya / Almanya şokta! Askerlere saldırı planlayan şüpheli gözaltına alındı /13 Eylül 2024 13:20

Almanya şokta! Askerlere saldırı planlayan şüpheli gözaltına alındı

Almanya'da ordu mensuplarına bıçaklı saldırı planladığı iddia edilen 27 yaşındaki bir Suriyeli gözaltına alındı. Şüphelinin yakın zamanda iki adet pala edindiği açıklandı.

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Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Hof kentinde 27 yaşındaki Suriyeli bir erkek bıçaklı saldırı planladığı şüphesiyle gözaltına alındı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Münih Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 'radikal İslamcı' olduğu iddia edilen şüphelinin Alman ordusuna mensup askerlere öğle molası sırasında saldırmaya hazırlandığı, 'mümkün olan en fazla sayıda kişiyi öldürmeyi' amaçladığı belirtildi. 

Başsavcılık, şüphelinin geçtiğimiz günlerde kesici bir alet olan, 40 santimetre uzunluğunda iki adet pala edindiğini açıkladı. Başsavcılığın açıklamasında şüphelinin eylemi ile 'dikkat çekmeyi ve toplum içinde belirsizlik hissi yaratmayı hedeflediği' de belirtildi.

Polisin yakalama kararı çıkarılan şüpheliyi Hof'ta gözaltına aldığı belirtildi ancak başka ayrıntı paylaşılmadı.

Ağustos ayında Solingen'de üç kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Almanya son haftalarda yaşanan bıçaklı saldırıların ardından ülke sınırlarının tümünde kontrollere başlama kararı almıştı. Ayrıca bıçak taşımayı sınırlandıran ve göçmenlerin ülkelerine iadesini kolaylaştıran düzenlemeler hükümetin gündeminde.

Göç ve güvenlik endişeleri 22 Eylül'de Brandenburg eyaletinde yapılacak yerel seçimler öncesi en önemli tartışma başlıklarından. Anketler aşırı sağcı AfD'nin oylarını artıracağına işaret ediyor.
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