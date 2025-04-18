Almanya şokta: Bir doktor 90 hastasını öldürmekle suçlanıyor

Berlin’de görev yapan 40 yaşındaki palyatif tıp uzmanı Johannes M.’nin, 90 hastayı öldürmüş olabileceği iddia ediliyor. Başlangıçta yalnızca 15 kişinin ölümünden sorumlu tutulan doktorun, Eylül 2021 ile Temmuz 2024 arasında 12 kadın ve 3 erkeğe ölümcül sakinleştirici karışımı vererek hayatlarına son verdiği öne sürülüyor. Soruşturma ilerledikçe, Köln ve Frankfurt gibi şehirlerde de benzer vakaların yaşandığı gündeme geldi.





EVLERDE YANGIN ÇIKARDI

Gerçek Gündem'de yer alan iddialara göre Johannes M., 2021 yılından itibaren 25 ila 94 yaşlarındaki hastalara hiçbir tıbbi gerekçesi olmaksızın yüksek dozda anestezik ve kas gevşetici ilaçlar verdi. Bazı durumlarda, işlediği suçları örtbas etmek amacıyla kurbanlarının evlerinde yangın çıkardığı da ileri sürülüyor.





DOKTORA TEZİ ŞOKE ETTİ

Soruşturmayı daha da çarpıcı hale getiren detay ise Johannes M.’nin 2013 yılında kaleme aldığı doktora tezi. Tezin konusu, 1945 ile 2008 yılları arasında Frankfurt’ta yaşlılara yönelik işlenen öldürme suçlarıydı. Bu durum, şüphelinin yaşlı ölümlerine olan ilgisinin akademik düzeyde başladığı ve planlı hareket etmiş olabileceğini ortaya koyuyor.





Çevresindekilere sessiz ve sıradan biri olarak tanıtılan Johannes M., eşi ve çocuğuyla birlikte Berlin’de sakin bir yaşam sürüyordu. Komşuları, onun bu tür bir suça karışabileceğini hayal bile edemediklerini belirtti. Tutuklu bulunan Johannes M., şu ana kadar hakkındaki iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.