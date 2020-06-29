Samanyolu Haber /Gündem / Almanya şokta! Federal Meclis’i yakmaya çalıştılar /29 Haziran 2020 12:20

Almanya şokta! Federal Meclis’i yakmaya çalıştılar

Almanya’da Federal Meclis’e kundaklama girişimi. Meclis binasının doğu tarafındaki pencerelerden birini yakmak isteyen kişi veya kişiler kaçarak izini kaybettirdi. Binada hasar oluşmadan yangın söndürüldü.

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Dün gece yarısı saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler ellerindeki yanıcı sıvı maddeyi tahtayla kapatılan pencerenin üzerine döküp ateşe verdi. Camın yerine takılan tahta tutuştu. Berlin Eyalet ve Federal Polis Dairesi mensubu polislerle çok sayıda itfaiye ekibi hemen olay yerine sevk edildi. Yangın çok çabuk söndürüldü. Ancak kundakçı veya kundakçılar kaçtı. Binanın güvenlik kameralarının saldırı anını kaydedip kaydetmediği konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Meclis’in doğuya bakan bölümü uzun yıllardır polis şeridiyle ve barikatlarla kapalı tutuluyor. Buraya vatandaşlar ve turistlerin girişi yasak. Milletvekilleri, milletvekili bürolarında çalışanlar ve yıllık akreditasyon sahibi gazeteciler dışında kimse buradan giremiyor. Başbakan, bakanlar, meclis başkanı ve başkanlık divanı üyeleri ile milletvekili araçları doğu kısmına girmelerine müsaade ediliyor. Şimdi polis kundakçıların o bölüme nasıl girdiğini araştırıyor.
Geçen hafta da Federal Meclis binasında hareketli dakikalar yaşanmıştı. Psikolojik rahatsızlığı olan bir kişi binanın kuzey tarafına tırmanmıştı.
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