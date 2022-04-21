Almanya Sol Parti'de üst düzey istifa kararı

Almanya Sol Parti (Die Linke) Eş Genel Başkanı Susanne Hennig-Wellsow, görevinden istifa etti. İstifayla ilgili kendisine ait internet sitesinde yazılı bir açıklama yayınlayan Hennig-Wellsow, 8 yaşındaki oğluna ve partiye yeterli zaman ayıramadığını, partinin zor bir dönemi geride bıraktığını bu nedenle yeni yüzlere ihtiyaç duyulduğunu ve parti içinde yaşanan cinsiyetçi yaklaşımlarla açık olarak mücadele edilemediğini belirtti.Eylül 2021’deki genel seçimlerde yüzde 4,9 oy alan Sol Parti, meclise 39 milletvekili gönderebilmişti. Parti içinde SPD ve Yeşiller ile koalisyon ortaklığı savunan kesimin temsilcisi olan Hennig-Wellsow, daha önce Thüringen eyalet başkanlığı görevinde bulunuyordu. Eyalet parlamentosunda Hür Demokrat Parti (FDP) üyesi Thomas Kemmerich’in ırkçı-faşist AfD’nin oylarıyla başbakan seçilmesinden sonra, Kemmerich’i tebrik etmeye giden Hennig-Wellsow elindeki çiçekleri eline verme yerine önüne atmıştı. Bu tavrıyla kamuoyundan büyük bir takdir toplayan Henning-Wellsow, aynı desteği seçmenlerden ise alamadı.