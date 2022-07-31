Samanyolu Haber /Spor / Almanya Süper Kupası'nı Bayern Münih kazandı /31 Temmuz 2022 01:00

Almanya Süper Kupası'nı Bayern Münih kazandı

Bayern Münih, Almanya Süper Kupası'nda Leipzig'i konuk etti. tam 8 golün atıldığı nefes kesen maçta Bayern Münih rakibini 5-3 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Almanya Süper Kupası'nı Bayern Münih kazandı

Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, Almanya Süper Kupası'nda Leipzig'i konuk etti. Maçta tam 8 gol filelerle buluştu. Bayern Münih rakibini 5-3 mağlup ederek kupayı kazandı.

Mücadeleye çok iyi başlayan Bayern Münih, 14. dakikada Musiala, 31. dakikada Sadio Mane ve 45. dakikada Pavard'ın golleriyle devreye 3-0 önde girdi. 2. yarının 59. dakikasında Leipzig Halstenberg'in golüyle farkı 2'ye indirse de 66. dakikada Bayern Münih Gnabry ile yeniden 3 farklı üstünlüğü yakaladı. 

77. dakikada Nkunku'nun penaltıdan elde ettiği gol ve 89. dakikada Daniel Olmo ile farkı 1'e indiren Leipzig umutlansa da 90+8. dakikada Leroy Sane maçın skorunu belirleyen golü buldu.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, yeni sezona kupayla başlarken Almanya Süper Kupası'nı da 9. kez müzesine götürmüş oldu.
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