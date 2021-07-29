Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, Suriyeli işkenceci doktoru yargılıyor /29 Temmuz 2021 10:21

Almanya, Suriyeli işkenceci doktoru yargılıyor

Almanya Federal Başsavcılığı, Suriye'nin Humus kentinde askeri istihbarata bağlı cezaevinde insanlara işkence yaptığı iddiasıyla doktor Alaa Musa hakkında dava açtı.

SHABER3.COM

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesinde açılan davada Alaa Musa’nın 2011’de Suriye'nin Humus kentindeki askeri istihbarata bağlı cezaevinde doktor olarak görev yaptığı ve burada tutuklulara işkencede bulunduğu belirtilerek, zanlının 'insanlık suçu işlemek' ve 'adam yaralamakla' suçlandığı kaydedildi.

Geçen yıldan bu yana Almanya'da gözaltında bulunan Musa'nın 18 vakada işkence yaptığının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Alaa Musa'nın Suriye'deki tutuklanan yönetim karşıtlarından bazılarını kısırlaştırmaya çalıştığı ve genital bölgelerini ateşle yaktığı iddia edildi.

Suriye'de Beşşar Esed yönetimine hizmet eden doktorun kemiği kırık olan bir tutukluya anestezi yapmadan müdahalede bulunduğu, bazı tutukluları da döverek bilinçlerinin kaybolmasına yol açtığı belirtildi.

'İşkenceci' doktorun bir mahkumu copla dövdükten sonra koluna ölümcül bir madde enjekte ettiği ve mahkumun birkaç dakika içinde öldüğü ifade edildi.

Doktor Alaa Musa'nın 2015 yılının ortalarında Almanya'ya geldiği ve Göttingen ile Bad Wildungen kentlerindeki hastanelerde doktor olarak çalıştığı ifade edildi.

İnsan hakları savunucuları kararı, on yıldır devam eden savaştaki diğer davalar için emsal teşkil edecek bir dönüm noktası olarak gördüklerini bildirdi.

Şubat ayında yine bir Alman mahkemesi, Esad yönetimine bağlı gizli polis teşkilatının üyesini, mahkumlara işkence yapmayı kolaylaştırmaktan suçlu bulmuştu.

İyad el Garib isimli Suriyeli şahıs, insanlığa karşı suçlara ortak olmaktan' dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya, Suriyeli işkenceci doktoru yargılıyor Sonraki Haber >>

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:17:08