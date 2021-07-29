Almanya, Suriyeli işkenceci doktoru yargılıyor

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesinde açılan davada Alaa Musa’nın 2011’de Suriye'nin Humus kentindeki askeri istihbarata bağlı cezaevinde doktor olarak görev yaptığı ve burada tutuklulara işkencede bulunduğu belirtilerek, zanlının 'insanlık suçu işlemek' ve 'adam yaralamakla' suçlandığı kaydedildi.







Geçen yıldan bu yana Almanya'da gözaltında bulunan Musa'nın 18 vakada işkence yaptığının tespit edildiği vurgulandı.





Açıklamada, Alaa Musa'nın Suriye'deki tutuklanan yönetim karşıtlarından bazılarını kısırlaştırmaya çalıştığı ve genital bölgelerini ateşle yaktığı iddia edildi.





Suriye'de Beşşar Esed yönetimine hizmet eden doktorun kemiği kırık olan bir tutukluya anestezi yapmadan müdahalede bulunduğu, bazı tutukluları da döverek bilinçlerinin kaybolmasına yol açtığı belirtildi.





'İşkenceci' doktorun bir mahkumu copla dövdükten sonra koluna ölümcül bir madde enjekte ettiği ve mahkumun birkaç dakika içinde öldüğü ifade edildi.





Doktor Alaa Musa'nın 2015 yılının ortalarında Almanya'ya geldiği ve Göttingen ile Bad Wildungen kentlerindeki hastanelerde doktor olarak çalıştığı ifade edildi.





İnsan hakları savunucuları kararı, on yıldır devam eden savaştaki diğer davalar için emsal teşkil edecek bir dönüm noktası olarak gördüklerini bildirdi.







Şubat ayında yine bir Alman mahkemesi, Esad yönetimine bağlı gizli polis teşkilatının üyesini, mahkumlara işkence yapmayı kolaylaştırmaktan suçlu bulmuştu.





İyad el Garib isimli Suriyeli şahıs, insanlığa karşı suçlara ortak olmaktan' dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı