Almanya, Suriyeliler için iltica işlemlerini durdurdu

Alman haber ajansı DPA’nın bildirdiğine göre Almanya, Suriye vatandaşlarının iltica başvurularına ilişkin kararları askıya alıyor ve bu kararın 47 bin başvuruyu etkilemesi bekleniyor.





Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) sözcüsüne göre Almanya, eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Suriye vatandaşlarının iltica başvurularına ilişkin kararları geçici olarak askıya almaya hazırlanıyor.





Alman İçişleri Bakanlığı’na göre şu anda Almanya’da 974 bin 136 Suriye vatandaşı yaşıyor. Bunlardan 5 bin 090’ı sığınmacı olarak kabul edilirken 321 bin 444’ü mülteci statüsüne sahip.





Komşu ülke Avusturya da devam eden 7 bin 300 Suriyeli sığınma başvurusunu geçici olarak askıya aldığını bildirdi.