Samanyolu Haber /Gündem / Almanya tarihinde bir ilk! Seçildiler ama... /11 Ekim 2021 15:19

Almanya tarihinde bir ilk! Seçildiler ama...

Almanya’da seçimlerde büyük yenilgi alan CDU’da kopuşlar başladı. Ülke tarihinde ilk kez iki bakan, seçildikleri halde yeni yasama döneminde yer almaktan vazgeçti.

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Gençlere yer açmak istediklerini belirten Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile Savunma bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, milletvekilliklerini bırakacaklarını söyledi.
Her iki bakanının yerine Saarland eyalet listesinden Nadine Schön ve Markus Uhl milletvekili olarak Federal Meclis’e girecek. Genel seçimlerde bu eyaletteki birinci oylarda dört direk adayı da SPD kazanmıştı. Ekonomi Bakanı Altmaier, milletvekilliğini bırakmasıyla ilgili olarak jenerasyon değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirtirken, “Yenilenmek mümkündür. İnsan sadece bunu istemeli” şeklinde konuştu. Kısa bir dönem CDU Genel Başkanlığı da yapan Annegret Kramp-Karrenbauer ise başkanlıktan henüz istifa etmeyen Armin Laschet’e gönderme yaptı. Ülke ve partinin şahıslardan daha önemli olduğunu söylemenin yeterli olmadığını belirten Karrenbauer, Şimdi bunu yapmanın zamanı” dedi. Peter Altmaier, 1994 yılından bu yana Federal Meclis’te milletvekili olarak görev alıyor. Karrenbauer ise 2018 yılına kadar Saarland Eyaleti Başbakanlığı yaptı. Merkel’in CDU genel Başkanlığı’nı bırakmasından sonra Aralık 2018’de yapılan kurultayda partinin genel başkanlığına seçilmişti. Karrenbauer’in görevi bırakmasından sonra yerine Armin Laschet seçildi.
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