Almanya tarihinin en büyük vergi skandalında Şansölye Scholz ifade verdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, milyarlarca euroluk vergi kaçakçılığı skandalında Hamburg Belediye Başkanı rolüyle ilgili bugün milletvekillerinin önünde ifade verdi. Yaklaşık 3,5 saat süren soru cevaplı ifadede Alman Şansölye, "Warburg vergi prosedürü üzerinde hiçbir etkim olmadı" dedi. Scholz, iddiaların "varsayımlar ve imalar" olduğunu eleştirdi.





Scholz Hamburg Parlamentosu'na tam zamanında geldi. Saat 14:02'de Şansölye, genel kurul salonunda her zamanki yerine oturmadan önce hem Hamburg Parlamentosu'nun “Cum-Ex” skandalıyla ilgili meclis soruşturma komitesinin SPD başkanını hem de sekreter ve CDU başkanını selamladı. Scholz sözlerine, "Uzun bir aradan sonra, özellikle bu meydanda Hamburg'a geri döndüğüm için mutluyum" diye başladı. Komisyona avukatlık mesleğini bildiren Şansölye Scholz, önce genel olarak "cum-ex" işlemleri - "vergi kaçakçılığından başka bir şey değil" - kınadı, ardından siyasi hayatı boyunca adil bir vergi sistemine bağlı olduğunu vurguladı.









İddialar nelerdi?





Cum-ex soruşturmasında, ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.





Alman basınında çıkan haberlerde, 2011-2018 yıllarında Hamburg Eyaleti Başbakanı olarak görev yapan Scholz'un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok kez görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu aktarılıyor. Haberlerde, Scholz’un Olearius ile yaptığı görüşmeden sonra Hamburg maliyesinin Warburg Bankasının 47 milyon euroluk vergi iadesini ödemesini geciktirerek zaman aşımına uğramasına izin verdiği belirtiliyor. Ancak Warburg Bankasının bir yıl sonra Federal Maliye Bakanlığının baskısı üzerine 43 milyon euroyu ödediği ifade ediliyor.





Alman vergi uzmanlarının hesaplamalarına göre, Cum-ex ile devlet hazinesi, 2005-2011 döneminde milyarlarca euro zarara uğratıldı. Köln Savcılığı, geçen yıllarda "Cum-ex" olarak adlandırılan işlemler yoluyla vergi kaçakçılığı şüphesiyle Hamburg, Frankfurt ve Münih'teki çeşitli finans kurumlarının binalarında ve Scholz'un Maliye Bakanı olduğu dönemde Bakanlıkta aramalar yaptırmıştı.



