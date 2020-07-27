Samanyolu Haber /Dünya / Almanya tatilden dönenlere 'zorunlu test' yapmayı planlıyor /27 Temmuz 2020 11:20

Almanya tatilden dönenlere 'zorunlu test' yapmayı planlıyor

Almanya, ülkede yeni vaka sayısının iki ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüksek riskli ülkelerden dönen tatilcilere zorunlu corona virüs testi uygulamayı değerlendiriyor.

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada hükümetin insanların temel haklarına saygı duymaya çalışırken virüsün yayılmasını önlemek için de mümkün olan her şeyi yapmak istediğini ifade etti.

Spahn, "Aynı zamanda birini test yapmaya zorlamanın yasal olarak mümkün olup olmadığını araştırıyoruz çünkü böyle bir şey özgürlüğe el uzatmak olabilir" dedi.

Bakan mahkemelerin tüm corona virüs önlemlerinin temel haklar üzerindeki etkisine bakılarak ölçülü olup olmadığını incelediğini de ekledi.

Spahn ve Almanya'nın 16 eyaletindeki sağlık yetkilileri tatilden dönenlere gönüllülük esasına dayanarak bedava test uygulaması konusunda anlaştı.

Türkiye, Brezilya ve ABD'yi kapsayan yüksek riskli ülkelerden dönenler teste hemen tabi olurken diğer ülkelerden dönenler testi üç gün içerisinde olabilecek.

Yüksek riskli ülkeden gelen kişinin testi negatif çıkarsa zorunlu 14 günlük karantinadan muaf olacak.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da Cuma günü yeni vaka sayısı Mayıs ayının ortalarından bu yana en büyük artışı kaydederek 915'e yükseldi.
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