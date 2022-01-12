Samanyolu Haber /Gündem / Almanya 'tekmeci' Yusuf Yerkel'e akredite vermedi, gizlice gitmiş /12 Ocak 2022 12:06

Almanya 'tekmeci' Yusuf Yerkel'e akredite vermedi, gizlice gitmiş

Soma madencisini tekmeleyen dönemin başbakanı Erdoğan'ın özel kalem müdürü yardımcısı olan Yusuf Yerkel'in Frankfurt Başkonsolosluğu'na atanmasının yeni detayları ortaya çıkarken, Almanya'nın Yerkel'e akredite vermediği belirlendi.

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Somalı madenci Erdal Kocabıyık'ı tekmelediği görüntülerle akıllara kazınan dönemin Başbakan'ı Tayyip Erdoğan'ın özel kalemi Yusuf Yerkel'in Frankfurt Ticaret Ataşeliği'ne atanmasının ardından, Almanya'nın Yerkel'e akredite vermediği ve ülkeye gizlice gittiği belirtildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, 'tekmeci' Yerkel'in ataması Avrupa basınında da geniş yer buldu. 

6 bin euro maaş ve ek haklarla atanan Yerkel'in gizlice Frankfurt'a geldiği ve yerleşme hazırlıklarına başladığı belirtildi.

Alman gazeteler, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nu arayarak atamayı sordu ancak, "Başkonsolosluktan, “Atamalar Resmi Gazete'de yayınlanmıyor artık. Biz henüz atama kararını görmedik" yanıtı aldı.

Bazı gazetelerde, Yerkel için, "Erdoğan'ın işçi tekmeleyen danışmanı Frankfurt'ta iş buldu” ya da "Tekme atan danışman Avrupa'ya tayin edildi" başlıkları dikkat çekti. 

Yerkel, Frankfurt'ta yer bakarken, Almanlardan henüz akredite verilmediği, kendisinin de “vize istenmeyen pasaportla” Frankfurt'ta bulunduğu belirtiliyor.

Akreditenin verilip verilmeyeceği bilinmiyor. Hizmet pasaportunun kullanılabilmesi için Türkiye'nin bunu hazırlaması, Almanya'nın da bunu onaylaması gerekiyor.
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