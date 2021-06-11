Samanyolu Haber /Gündem / Almanya, Temmuz ayında Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırmaya hazırlanıyor /11 Haziran 2021 16:27

Almanya, Temmuz ayında Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırmaya hazırlanıyor

Almanya, 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırıyor

SHABER3.COM

Almanya, koronavirüsten (Kovid-19) dolayı 'riskli' ilan ettiği ve haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 200’ün altında olan bölgelere 1 Temmuz’dan itibaren genel seyahat uyarısını kaldıracak. Bu kapsamda Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı da kalkmış olacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, birçok yerde vaka sayılarının düştüğüne ve aşı olan insanların sayısının arttığına işaret ederek, aylarca süren karantina uygulamalarından sonra daha fazla normalleşmenin beklenebileceğini belirtti.

Maas, bunun seyahatler için de geçerli olduğunu aktararak, yaklaşık bir yıl sonra, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 200’ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren genel seyahat uyarısının kaldırılacağını ifade etti. Böylece Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı da kaldırılmış olacak. 

?Avrupa’da aşılananlara, iyileşenlere ve test uygulananlara ortak kurallar getirileceği için bu adımı atabildiklerini kaydeden Maas, seyahatlerde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Maas, Kovid-19'un mutasyona uğradığına işaret ederek, bu nedenle "yüksek riskli bölgeler" ve "virüs varyasyon bölgeleri" için seyahat uyarısında bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Almanya'daki mevcut uygulamada, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 50'nin üzerinde olan bölgelere seyahat uyarısı yapılıyor.
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