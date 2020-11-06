Samanyolu Haber /Dünya / Almanya test stratejisini değiştirdi /06 Kasım 2020 19:07

Almanya test stratejisini değiştirdi

Almanya’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle laboratuvarların yetersiz kalmasının önüne geçmek amacıyla Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülkedeki Kovid-19 test stratejisini değiştirdi.

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ALMANYA’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren RKI, artan Kovid-19 test sayısından dolayı laboratuvarların yetersiz kaldığına ilişkin uyarıları dikkate alarak kime Kovid-19 testi yapılacağına ilişkin önerilerin yer aldığı test stratejisini güncelledi. Buna göre sonbahar ve kış aylarında sadece bronşit, zatürre ve nefes darlığı gibi nefes yollarında ağır semptomlar gösteren hastaların yanı sıra koku ve tat kaybı bozukluğu gösterenlere ve Kovid-19 testi pozitif çıkanlarla temasta bulunanlara test yapılması önerisinde bulunuldu. Ayrıca hafif semptomlar gösteren yaşılar ve ağır hastalar gibi risk gruplarında yer alanlara ve risk grubundaki kişilerle temasta bulunan sağlık personeline test uygulanması tavsiye edildi. RKI böylelikle soğuk algınlığı olan ve hafif belirtileri bulunan hastalara Kovid-19 testinin yapılmasının önüne geçmek istiyor.

TEST SONUCU 3-4 GÜN SÜRÜYOR
Akredite Laboratuvarlar Derneği (ALM) Başkan Yardımcısı Jan Kramer, Alman Haber Ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada test stratejisindeki değişiklikle laboratuvarlardaki yükün azalmasını ümit ettiğini belirtti. Kramer, şimdi doktorların RKI’nın bu yeni test stratejisindeki tavsiyelere uyması gerektiğini söyledi. Laboratuvarların 24 ila 48 saat arasında test sonucunu bildirmeye çalıştıklarını ifade eden Kramer, ancak özellikle herhangi bir belirtisi olmadan test yaptıranlara test sonucunun bildirilmesinin 3-4 gün sürdüğünü kaydetti.

KAPASİTE YÜZDE YÜZE ULAŞTI
ALM’den 3 gün önce yapılan açıklamada, laboratuvarların çalışma kapasitesinin ilk kez geçen hafta yüzde 100’e ulaştığı ve bazı bölgelerdeki laboratuvarlarda kapasitenin üzerinde çalışma yapıldığı belirtilerek laboratuvarlardaki durumun dramatik olduğu ifade edilmişti. Laboratuvarda geçen hafta 1 milyon 441 bin 156 PCR testinin yapıldığı bilgisi paylaşılmıştı.
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