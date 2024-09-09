Almanya tüm kara sınırlarında kontrollere başlıyor

Almanya, tüm kara sınırlarında kontroller başlatıyor. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, şimdiye kadar sınır kontrollerinin yapıldığı Polonya, Çekya, İsviçre ve Avusturya'ya ek olarak Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka sınırlarında da geçici kontrollerin başlatılacağını açıkladı. Ek kontroller 16 Eylül'de başlayacak ve ilk etapta altı ay boyunca uygulanacak.







DW Türkçe'nin haberine göre Faeser düzenlediği basın toplantısında, geçici kontrollerin genişletilmesinin sığınmacıların kitlesel olarak sınırdan geri çevrilmesini de mümkün kılacağını kaydetti. Mevcut sınır kontrolleri çerçevesinde geçen yıl Ekim ayından bu yana Almanya sınırlarından 30 bin kişinin geri çevrildiğini belirten Faeser, uygulamanın genişletilmesiyle bu sayının da artacağını kaydetti.





İçişleri Bakanı, geçen yıl Ekim ayında Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında sabit kontrollere başlanması talimatı vermişti. Avusturya sınırında ise düzensiz göçle mücadele gerekçesiyle sınır kontrolleri 2015 yılı Eylül ayında başlatılmıştı.





Geri çevirmeler için yeni formül

Alman sınırlarından geri çevirme uygulaması şimdiye kadar sadece ülkeye giriş yasağı olan ya da iltica başvurusunda bulunmayan kişilere uygulanıyor ve geri çevirmeler sadece doğrudan sınırda kontrol noktalarının bulunduğu yerlerde mümkün oluyordu.





İçişleri Bakanı Faeser, Alman hükümetinin sığınmacıların Avrupa hukukuna uygun ve etkili bir şekilde Almanya sınırından geri çevrilmesi konusunda da mevcut uygulamanın ötesine geçen bir formül geliştirdiğini ve bu modeli ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Federal Meclis'teki grubuyla da paylaştığını bildirdi. Hristiyan Birlik partilerinin meclis grubuyla formülün ayrıntılarının Salı günü düzenlenecek toplantıda görüşülmesi bekleniyor.







Hristiyan Birlik partileri, göç politikaları konusunda hükümetle yapılan görüşmelerde Alman sınırlarından geri çevirmelerle ilgili bir formül bulunmasını şart koşmuştu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz, Solingen'de üç kişinin öldüğü bıçaklı saldırı sonrasında Başbakan Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştirerek gerekli yasal düzenlemelerin meclisten acilen geçirilmesinde destek teklif etmişti. Solingen saldırısı zanlısının, geçen yıl sınır dışı edilmesi gereken ancak işlemleri yapılmayan bir Suriyeli olduğu ortaya çıkmıştı.







