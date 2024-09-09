Samanyolu Haber /Dünya / Almanya tüm kara sınırlarında kontrollere başlıyor /09 Eylül 2024 20:32

Almanya tüm kara sınırlarında kontrollere başlıyor

Almanya 16 Eylül'den itibaren tüm kara sınırlarında geçici kontrollere başlıyor. İçişleri Bakanı Feaser, sınırdan geri çevirme uygulamasını genişletmek için de yeni bir formül bulunduğunu bildirdi.

SHABER3.COM

Almanya, tüm kara sınırlarında kontroller başlatıyor. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, şimdiye kadar sınır kontrollerinin yapıldığı Polonya, Çekya, İsviçre ve Avusturya'ya ek olarak Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka sınırlarında da geçici kontrollerin başlatılacağını açıkladı. Ek kontroller 16 Eylül'de başlayacak ve ilk etapta altı ay boyunca uygulanacak.

DW Türkçe'nin haberine göre Faeser düzenlediği basın toplantısında,  geçici kontrollerin genişletilmesinin sığınmacıların kitlesel olarak sınırdan geri çevrilmesini de mümkün kılacağını kaydetti. Mevcut sınır kontrolleri çerçevesinde geçen yıl Ekim ayından bu yana Almanya sınırlarından 30 bin kişinin geri çevrildiğini belirten Faeser, uygulamanın genişletilmesiyle bu sayının da artacağını kaydetti.

İçişleri Bakanı, geçen yıl Ekim ayında Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında sabit kontrollere başlanması talimatı vermişti. Avusturya sınırında ise düzensiz göçle mücadele gerekçesiyle sınır kontrolleri 2015 yılı Eylül ayında başlatılmıştı.

Geri çevirmeler için yeni formül
Alman sınırlarından geri çevirme uygulaması şimdiye kadar sadece ülkeye giriş yasağı olan ya da iltica başvurusunda bulunmayan kişilere uygulanıyor ve geri çevirmeler sadece doğrudan sınırda kontrol noktalarının bulunduğu yerlerde mümkün oluyordu.

İçişleri Bakanı Faeser, Alman hükümetinin sığınmacıların Avrupa hukukuna uygun ve etkili bir şekilde Almanya sınırından geri çevrilmesi konusunda da mevcut uygulamanın ötesine geçen bir formül geliştirdiğini ve bu modeli ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Federal Meclis'teki grubuyla da paylaştığını bildirdi. Hristiyan Birlik partilerinin meclis grubuyla formülün ayrıntılarının Salı günü düzenlenecek toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Hristiyan Birlik partileri, göç politikaları konusunda hükümetle yapılan görüşmelerde Alman sınırlarından geri çevirmelerle ilgili bir formül bulunmasını şart koşmuştu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz, Solingen'de üç kişinin öldüğü bıçaklı saldırı sonrasında Başbakan Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştirerek gerekli yasal düzenlemelerin meclisten acilen geçirilmesinde destek teklif etmişti. Solingen saldırısı zanlısının, geçen yıl sınır dışı edilmesi gereken ancak işlemleri yapılmayan bir Suriyeli olduğu ortaya çıkmıştı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya tüm kara sınırlarında kontrollere başlıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:20:42