Almanya tüm marketlerden toplatıyor: Doğuş Çay'a 'kanserojen madde' şoku! /21 Ekim 2025 10:20

Türkiye’nin de en ünlü çay markalarından biri olan Doğuş Çay’ın form çayları, içinde ‘kanserojen’ madde olduğu gerekçesiyle Almanya’da tüm marketlerden toplatılıyor. Almanya Gıda Güvenliği Dairesi, söz konusu ürünler için 'tüketmeyin' çağrısında bulunurken, söz konusu ürünlerin Türkiye'de satışının devam ettiği öğrenildi.

SHABER3.COM

Türkiye'nin en büyük çay markalarından biri olan Doğuş Çay, Almanya pazarında satışa sunduğu 'form' sınıfı çaylar ile Almanya Federal Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi'nin radarına takıldı. 

Sözcü’de yer alan habere göre; Alman yetkililer, ‘tüketmeyin’ çağrısı yaparak, zararlı olduğu tespit edilen ürünler hakkında toplatma kararı aldı. Toplatma kararının nedeninin, bazı üretim partilerinde yasaklı “Danthron” adlı kanserojen boya maddesinin tespit edilmesi olduğu belirtildi. Bu madde gıdalarda kullanılmıyor ve “muhtemel kanserojen” olarak sınıflandırılıyor.

Danthron nedir, neden tehlikeli?
Danthron, geçmişte bazı müshil ilaçlarında kullanılan kimyasal bir renklendiriciydi. Ancak daha sonra DNA hasarına yol açtığı (genotoksik) ve kanser riskini artırdığı tespit edilince, hem ilaçlarda hem de gıdalarda kullanımı tamamen yasaklandı. Uzmanlara göre bu madde, çok düşük miktarlarda bile riskli olabiliyor. Bu nedenle Danthron’un gıdalarda tespit edilmesi durumunda ürünler derhal piyasadan çekiliyor.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

