Almanya tüm marketlerden toplatıyor: Doğuş Çay'a 'kanserojen madde' şoku!

Türkiye'nin en büyük çay markalarından biri olan Doğuş Çay, Almanya pazarında satışa sunduğu 'form' sınıfı çaylar ile Almanya Federal Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi'nin radarına takıldı.





Sözcü’de yer alan habere göre; Alman yetkililer, ‘tüketmeyin’ çağrısı yaparak, zararlı olduğu tespit edilen ürünler hakkında toplatma kararı aldı. Toplatma kararının nedeninin, bazı üretim partilerinde yasaklı “Danthron” adlı kanserojen boya maddesinin tespit edilmesi olduğu belirtildi. Bu madde gıdalarda kullanılmıyor ve “muhtemel kanserojen” olarak sınıflandırılıyor.





Danthron nedir, neden tehlikeli?

Danthron, geçmişte bazı müshil ilaçlarında kullanılan kimyasal bir renklendiriciydi. Ancak daha sonra DNA hasarına yol açtığı (genotoksik) ve kanser riskini artırdığı tespit edilince, hem ilaçlarda hem de gıdalarda kullanımı tamamen yasaklandı. Uzmanlara göre bu madde, çok düşük miktarlarda bile riskli olabiliyor. Bu nedenle Danthron’un gıdalarda tespit edilmesi durumunda ürünler derhal piyasadan çekiliyor.