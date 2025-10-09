Samanyolu Haber /Dünya / Almanya 'turbo vatandaşlık' hakkını yasa ile kaldırdı /09 Ekim 2025 09:48

Almanya 'turbo vatandaşlık' hakkını yasa ile kaldırdı

Almanya parlamentosu, ülkede 3 yıl yaşayan göçmenlere vatandaşlık başvurusu imkanı sağlayan "hızlandırılmış vatandaşlık" hakkını kaldırdı.

Almanya Federal Meclisi’nde yapılan yasa değişikliğiyle, vatandaşlık için tüm başvuru sahiplerine 5 yıl ikamet şartı getirildi. Böylece daha önceki yasada yer alan, ülke şartlarına başarılı uyum sağlayan göçmenlere 3 yılda verilen “hızlandırılmış vatandaşlık” uygulaması kaldırıldı.

Koalisyonu oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti ile ana muhalefette bulunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekilleri yasa değişikliğine onay verdi.

“YASA DIŞI GÖÇÜ TEŞVİK EDİYORDU”

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yasa değişikliğine ilişkin “Vatandaşlığa kabul, entegrasyon sürecinin başında değil, sonunda gerçekleşmelidir. Alman pasaportu, başarılı entegrasyonun bir göstergesi olarak sunulmalı, yasa dışı göçü teşvik etmek için kullanılmamalıdır.” dedi.

Sol Parti ve Yeşiller Partisinden muhalefet milletvekilleri, entegrasyon politikasındaki popülist değişikliklerin entegrasyon çabalarına zarar verdiğini ve aşırı sağcı AfD’nin göçmen karşıtı propagandasına boyun eğdiğini savunarak hükümeti eleştirdi.

Almanya’da önceki hükümet vatandaşlık başvurusu için 8 yıl olan ikamet şartını 5 yıla indirmiş, uyum konusunda başarılı olanlar içinse 3 yıl sonra vatandaşlık imkanı tanımıştı.
