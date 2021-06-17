Almanya Türk gri ve yeşil pasaport ayrıcalığını fiilen bitirdi

Avrupa’ya vizesiz seyahat hakkına sahip olan “yeşil, gri ve siyah” pasaport sahipleri, artık seyahat sebebini ispatlamak mecburiyetinde kalacak. İstisnalar da sadece belirlenen 7 istisnadan biri olmalı. Aksi halde pasaport sahipleri, gümrük kapısından geri çevrilecek.





Türkiye yüksek riskli ülke statüsündeyken getirilen, “acil durum şartı” kaldırıldı, ancak bu kez “seyahat kısıtlamaları kuralı” konuldu. Normal pasaportlara dönük kısıtlamanın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri bittikten sonra kaldırılıp kaldırılmayacağı bilinmiyor.





Kronos Haber'de yer alan habere göre AKP'li belediyelerinin, yurt dışında çalışan kamu görevlilerine verilen “Gri- Hizmete Özel” pasaportu skandalından sonra Almanya’nın aldığı karar, bir anlamda bu pasaportlara da vize mecburiyeti anlamına geliyor. Yeşil, gri ve diplomatik pasaportların “fiilen” bir ayrıcalığı kalmadı.







İŞTE O 7 İSTİSNA DURUMU





Almanya’nın, son gelişmelere göre aldığı karara göre, Alman ya da Avrupa Birliği (AB) vizesi gerektirmeyen yeşil, gri ya da diplomatik pasaport sahipleri de, ancak “bir istisnanın varlığı”nı ispatlamaları halinde sınırdan geçebilecek. Sınırlarda söz konusu pasaportları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından “giriş istisnası” şartlarından birine uyup uymadığı denetlenecek.





1) ACİL AİLE ZİYARETİ: Doğum, ölüm-cenaze, düğün gibi birinci derecede yakınlarıyla ilgili durumlar. Bu sebeple gelenler, önceden belge ya da davetiyelerini yanlarına almak mecburiyetinde. Davet edenler kontrol edileceğinden, tüm erişim bilgilerini hazır bulundurun.





2) MONTAJ, TAMİR VE BAKIM: Almanya’ya gönderilen fabrika, makine ya da teknolojik ürünlerin montajını, tamirini ve bakımını yapan personel olmak. Bunlar, “zorunlu ve önemli işletmesel sebeplerle” kabul edilecek.





3) FUAR KATILIMCI VE ZİYARETÇİLERİ: Almanya’da fuarlarda ürün sergileyenler, stant açanlar ve ona bağlı ziyaretçiler, bunu ispatlarsa giriş yapabilecek.





4) AİLE VEYA EŞ ZİYARETİ: Almanya’daki eş ya da birlikte yaşadığı edilen eşlerden biri ziyaret edilebilecek. Aynı şekilde AB’deki eş de ziyaret edilebilecek. Ancak bunun için evlilik birliği ya da birlikte yaşandığının ispatlanması gerekiyor.





5) EŞLERDEN BİRİ ALMAN İSE: Bu durumda olanların yabancı eşiyle, geçici bir süre ayrılıktan sonra bir araya gelmesi. Ya da, ayrı ülkelere seyahatin ardından birlikte Almanya’da buluşma durumu.





6) GÖREV VE SAĞLIK SEBEPLERİ: Türkiye devlet görevlileri, yurt dışına tayini çıkmışsa ya da görevli geliyorsa bunu sınırda ispatlamak durumunda. Sağlık durumunda, ancak çok özel ve acil durumlar varsa.





7) ULUSLAR ARASI NAKLİYECİLER: TIR şoförleri, pilotlar ve gemi adamları gibi uluslararası nakliye alanında çalışanlar ve ülkeyi transit olarak kullananlar.





“VİZESİZ PASAPORTU FİİLEN BİTİREN BİR KARAR”





Almanya’nın son kararı yeşil, gri ve siyah pasaportlardan söz ediliyor. Kararın altında vize verilecek 7 istisnai durum sayılıyor. Bu 7 istisnai durumun yeşil, gri ve siyah pasaportlara da uygulanacağı belirtiliyor.





Kararda, “Vizesiz giriş: 90 gün/6 aya kadar olan ziyaretlerde Türk özel, hizmet ve diplomatik pasaport (yeşil, gri ve siyah zarf rengi) hamilleri, çalışma ya da kazanç getiren bir işe girme amacı gütmedikleri takdirde vizesiz giriş yapabilirler. Vizesiz giriş durumunda bile, giriş kısıtlamalarına ilişkin bir istisnanın varlığı, uygun belgelerle sınır kontrol noktalarına ispatlanmalıdır.” deniliyor.