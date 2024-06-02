Samanyolu Haber /Dünya / Almanya dehşet saçan Türk'ü arıyor: Eşini başından vurup, berberde 3 kişiyi yaraladı /02 Haziran 2024 12:25

Almanya dehşet saçan Türk'ü arıyor: Eşini başından vurup, berberde 3 kişiyi yaraladı

Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarındaki Hagen'de bir Türk etrafa dehşet saçtı... Eşinin kafasından silahla vuran ve etrafa ateş açan adam kaçtı. Alman polisi 34 yaşındaki katilin peşinde.

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Almanya'nın Hagen kentinde büyük bir panik yaşandı... Dün akşam saatlerinde Hochstrasse isimli sokaktaki bir evde yaşayan Mehmet Ö. isimli 34 yaşındaki Türk etrafa saldırdı. Polis kaynakları ve görgü tanıkları adamın evde eşine silahla saldırdığını ve kafasından vurduğunu aktardı. 

Olaydan hemen sonra Mehmet'in aynı binanın 7'nci katına çıktığı ve kapalı bir kapıya 6 el ateş açtığı belirtildi. Binanın 7'nci katındaki olayda kimsenin yaralanmadığı duyuruldu.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Bild'e konuşan bir yetkili, saldırganın olaydan sonra Mercedes marka aracına bindiğini ve 2 kilometre uzaktaki bir berbere gittiğini söyledi. Mehmet Ö.'nün burada da 3 kişiyi vurduğu ve dördüncü bir kişinin de travma yaşadığı açıklandı. Saldırıya uğrayanlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 

"MUTLUYDULAR, DÖRT ÇOCUĞU VARDI"
Alman polisi, "Biz saldırganın aile meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüpheleniyoruz" dedi. Bild'e konuşan Mehmet Ö.'nün kuzeni, "Olayı duyunca şoka girdim. Bunu neden yaptığını anlamadım. Bildiğim kadarıyla hiçbir sorunları yoktu ve aslında çok sakin bir adamdı. Onların dört çocuğu vardı" dedi. 

Olaydan sonra sırra kadem basan Mehmet'in ormanlık bir alanda izini kaybettirmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Alman polisinin özel bir biriminin bölgeyi aradığı kaydedildi. Mehmet'in aracının bir süpermarketin otoparkında tutulduğu ve iki polisin adamı burada gördüğü fakat izini kaybettirdiği de belirtildi.

Alman polisi, drone, helikopter ve özel eğitimli polisler tarafından arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olması çağrısında da bulundu.
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