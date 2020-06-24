Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya - Türkiye arası ucuza uçanlara kötü haber: Sun Express artık yok /24 Haziran 2020 10:08

Almanya - Türkiye arası ucuza uçanlara kötü haber: Sun Express artık yok

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Almanya’nın uçuş operasyonlarını durdurma kararı aldı. Karardan etkilenecek yaklaşık bin 200 çalışan için önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlayacağı söylendi.

SHABER3.COM

Türkiye ile Almanya arasındaki sık ve direkt seferleriyle bilinen hava yolu şirketinin Frankfurt merkezli Almanya kolunun bundan sonra faaliyetlerini Türkiye üzerine yoğunlaştıracağı vurgulandı.

Faaliyetler Türkiye üzerinde yoğunlaşacak

Euronews'te yer alan habere göre konuyla ilgili açıklama yapan SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki de "Hissedarlarımız Lufthansa ve Türk Hava Yolları ile birlikte tüm gücümüzü, Antalya ve İzmir’in ana taşıyıcısı olarak Türkiye operasyonlarımız üzerinde birleştirmeye karar verdik" şeklinde konuştu.

SunExpress'in ortaklarından Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Covid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmiş; hükümetin sağladığı 9 milyar euroluk kurtarma paketi sayesinde ayakta kalabilmişti.

Kalan uçuşlar Eurowings ve diğer havayolu şirketlerine aktarılacak

Öte yandan filosunda 20 uçak barındıran SunExpress Almanya'nın 26 Haziran'da sona erecek uçuş operasyonlarının ardından havayolu tasfiye sürecine başlanacak. Kalan uçuşlara bilet alan yolcuların ise doğrudan Eurowings ve diğer havayolu şirketlerine aktarılacağı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya - Türkiye arası ucuza uçanlara kötü haber:... Sonraki Haber >>

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:33:09