Almanya - Türkiye arası ucuza uçanlara kötü haber: Sun Express artık yok

Türkiye ile Almanya arasındaki sık ve direkt seferleriyle bilinen hava yolu şirketinin Frankfurt merkezli Almanya kolunun bundan sonra faaliyetlerini Türkiye üzerine yoğunlaştıracağı vurgulandı.







Faaliyetler Türkiye üzerinde yoğunlaşacak





Euronews'te yer alan habere göre konuyla ilgili açıklama yapan SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki de "Hissedarlarımız Lufthansa ve Türk Hava Yolları ile birlikte tüm gücümüzü, Antalya ve İzmir’in ana taşıyıcısı olarak Türkiye operasyonlarımız üzerinde birleştirmeye karar verdik" şeklinde konuştu.





SunExpress'in ortaklarından Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Covid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmiş; hükümetin sağladığı 9 milyar euroluk kurtarma paketi sayesinde ayakta kalabilmişti.





Kalan uçuşlar Eurowings ve diğer havayolu şirketlerine aktarılacak





Öte yandan filosunda 20 uçak barındıran SunExpress Almanya'nın 26 Haziran'da sona erecek uçuş operasyonlarının ardından havayolu tasfiye sürecine başlanacak. Kalan uçuşlara bilet alan yolcuların ise doğrudan Eurowings ve diğer havayolu şirketlerine aktarılacağı belirtildi.