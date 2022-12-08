Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, Türkiye’den imam alımını sonlandırıyor /08 Aralık 2022 17:49

Almanya, Türkiye’den imam alımını sonlandırıyor

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, başta Türkiye olmak üzere Almanya’ya ülke dışından imam gönderilmesi uygulamasına son vereceklerini açıkladı. Faeser, "Devletlerin yurt dışından Almanya'ya imam göndermesini aşamalı olarak azaltmak istiyorum. Hedef, tamamen sonlandırmak. Bu, özellikle de Türkiye ile ilgili" dedi.

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, başta Türkiye olmak üzere Almanya’ya ülke dışından imam gönderilmesi uygulamasını aşamalı olarak sonlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Berlin’de düzenlenen İslam Konferansı’na ev sahipliği yapan Faeser, “Devletlerin yurt dışından Almanya’ya imam göndermesini aşamalı olarak azaltmak istiyorum. Hedef, tamamen sonlandırmak. Bu, özellikle de Türkiye ile ilgili” diye konuştu.

DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’da yetişmiş, sosyalleşmiş ve Almanca eğitim almış imamların görevlendirilmesinin entegrasyon politikaları açısından önemine vurgu yapan Faeser, yurt dışına bağımlılıkların ve yabancı ülkelerin nüfuzunun azaltılmasının Alman Müslümanların inançlarını Almanya’da yaşamasını ve kendini dini açıdan evinde hissetmesini kolaylaştıracağını söyledi.

“İMAMLAR ALMAN TOPLUMUNDA DAHA FAZLA KÖKLEŞMELİ”
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Juliane Seifert de imamların Alman toplumunda daha fazla kökleşmesi gerektiğini, spor ve kültür gibi alanlarda köprüler inşa edebilen bir konumda olmalarının önem taşıdığını ifade etti.

İslam Konferansı 2006 yılında Alman devletiyle Müslümanlar arasında düzenli diyaloğun sağlanması amacıyla hayata geçirilmişti.
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