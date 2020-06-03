Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, Türkiye hakkında henüz karar vermedi /03 Haziran 2020 14:57

Almanya, Türkiye hakkında henüz karar vermedi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye ile seyahat kısıtlamaları hakkında müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

SHABER3.COM

Almanya Dışışleri Bakanlığı sözcüsü Berlin'de bir basın toplantısı düzenledi. 

Sözcü, "Türkiye'den gelecek seyahatçilerin durumu hakkında görüşmelerimiz sürüyor, ancak henüz sonucun ne olduğunu söyleyemem." dedi.

AB'NİN TAVSİYE KARARI BEKLENECEK

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konu üzerinde görüştüğünü belirten sözcü, herhangi bir karar almadan önce Avrupa Birliği'nin (AB) vereceği tavsiyeyi bekleyeceklerini ifade etti.

Almanya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle alınan seyahat önlemlerini gevşetmeye başlarken, 31 ülke için seyahat kısıtlamalarını kaldıracağını açıklamıştı. 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 15 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yanı sıra Britanya, İzlanda, Norveç, Liechtenstein ve İsviçre’ye yönelik seyahat yasağının kaldırılacağını belirtti. 

Listede Türkiye yer almamıştı.

 
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