Almanya Türkiye’nin koronavirüs risk kategorisini bir kademe düşürdü

Alman hükumetinin açıkladığı yeni koronavirüs risk listesi bugünden itibaren geçerli olacak. Berlin, Türkiye’nin koronavirüs risk kategorisini bir kademe düşürdü ve Türkiye’yi ‘normal riskli’ ülkeler kategorisine dahil etti.





Listede 3 kategori bulunuyor. Buna göre “en tehlikeli” olarak tanımlanan ilk listede İngiltere, İrlanda, Güney Afrika ve Brezilya yer alırken aralarında ABD, İsrail, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin bulunduğu 24 ülke “yüksek riskli” ülkeler olarak tanımlandı. Bu iki gruptan Almanya‘ya yapılacak seyahatlerde yolculardan en fazla 48 saat öncesinde yapılmış negatif koronavirüs testi istenecek.







Türkiye, “yüksek riskli” grubundan 100 ülkenin yer aldığı “normal riskli” grubuna alınmış durumda. Türkiye ve diğer ülkelerden ülkeye giriş yapanların en geç 48 saat içinde virüs testi yaptırması gerekiyor. Buna ek olarak Almanya’ya giriş sonrasında 10 günlük bir karantina süresi gerekecek.





Almanya’da son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 6.729’a geriledi. Bu, son 3 ayda kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı. Koronavirüs salgını son 24 saatte kaydedilen 217 can kaybıyla birlikte toplamda 52 bin 87 kişinin ölümüne yol açtı.







