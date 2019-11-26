Almanya Türkiye'deki avukatlarla çalışmayı durdurdu

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği’ne 10 yıldır hukuk danışmanlığı yapan, İsveç, Norveç ve Hollanda büyükelçiliklerine de danışmanlık yapan, bu ülkelere iltica başvurusu yapan kişilerle ilgili Türkiye’de bir soruşturmanın açılıp açılmadığı konusunda araştırma yaptıktan sonra topladığı bilgileri rapor halinde elçiliklere sunan bir Türk avukatın 17 Eylül’de 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınması ve sonrası tutuklanmasıyla ilgili Alman hükümetinden açıklama geldi.







Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de güvenilir ilan ettiği ve hizmet aldığı avukatlarla işbirliğini durdurduğunu açıkladı.





Dışişleri Sözcüsü, basına kimliği 'Yılmaz S.' olarak yansıyan Türk avukatın Türkiye'de tutuklanmasının ardından tecrit hücresine konulduğunu, Türkiye vatandaşı olduğu için Alman elçilik yetkililerinin erişim sağlayamadığını duyurdu.





Sözcü "İltica başvurusu yapanlar hakkında bilgi toplamak için yerel avukatlarla işbirliği yapmak, pek çok ülkede iyi yürüyen bir süreç. Türkiye'de ise Dışişleri Bakanlığı artık böyle avukatlarla birlikte çalışmıyor" dedi.







