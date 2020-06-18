Almanya Türkiye'de yapılmış COVID-19 testlerini geçerli saymıyor

Alman federal kurumu Robert Koch Enstitüsü'nün sitesinde yurt dışından ülkeye giriş yapanlarla ilgili Covid-19 uygulaması güncellendi. Kararda, Almanya'ya varmadan son 14 gün içinde riskli görülen bölgelerde bulunanların ülkeye girdikten sonra karantinaya alınabileceği belirtildi.







Euronews'te yer alan habere göre Almanya'ya girişte, son 48 saat içinde yapılmış Covid-19 test sonucunun negatif olduğunu belirten sağlık raporu sunanlar karantina uygulamasından muaf tutuldu. Ancak PCR olarak bilinen moleküler biyoloji testinin geçerli sayılması içinse raporun belli ülkelerden alınmış olması şart koşuldu. Avrupa Birliği üyelerinin yanı sıra 80'den fazla ülkenin yer aldığı bu listede Türkiye bulunmuyor.





Arnavutluk, Çad, Filistin ve Uganda gibi ülkelerin olduğu listede Türkiye'nin bulunmaması dikkat çekti.





Raporun geçerliliği için listedeki ülkelerden alınmış olmasının yanı sıra PCR testinin, ISO 15189 veya ISO / IEC 17025 sertifikalı olması gerektiği belirtildi.





Dolayısıyla, 16 Haziran'da güncellenen karara göre Türkiye'den Almanya'ya gidecek olanların karantinaya alınması gündemde. Zira Almanya riskli bölge olarak kabul ettiği Türkiye'de yapılan Covid-19 test sonuçlarını geçerli saymıyor.





Testleri güvenilir görülen ülkeler arasında, daha önce vaka ve can kaybı sayılarına ilişkin tartışmalara konu olan Rusya ve Brezilya'nın da olmayışı dikkat çekti.





Almanya'nın, her 100 bin kişi başına haftada 50 vakanın tespit edilmesine bakarak hazırladığı ve günlük olarak güncellenen riskli bölge listesinde ise yer almayan ülke neredeyse yok.