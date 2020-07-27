Almanya Türkiye'den gelenlere testi zorunlu yaptı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu "riskli bölgeler"den dönenlere koronavirüs testinin zorunlu hale getirileceğini açıkladı. Konuyla ilgili eyalet sağlık bakanlarına talimat verdiğini belirten Spahn, uygulamanın haftaya yürürlüğe gireceğini belirtti. Bakan Spahn, "Tatilden dönenlerin farketmeden başkalarına da virüs bulaştırmasını ve böylece yeni enfeksiyon zincirlerine yol açmalarını engelememiz gerekiyor" diye konuştu.







Almanya'da tatil hareketliliğinin başlamasından bu yana yeni koronavirüs vakalarında artış görülüyor. Geçen hafta en son Mayıs ayında görülen rekor rakamlar kaydedilmiş, bunun üzerine federal ve eyalet sağlık bakanları harekete geçmişti. Cuma günü yapılan son sağlık bakanları konferansından havalimanlarında test istasyonları kurulması kararı çıktıysa da testin zorunlu değil gönüllülük temelinde yapılması kararı alınmıştı. Halihazırda Almanya Sağlık Bakanları Konferansı dönem başkanlığını yürüten Berlin eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, testlerin zorunlu kılınmasının hukuki açıdan mümkün olup olmadığının inceleneceğini duyurmuştu.





"Test ücretini riskli bölgelerden gelenler kendi ödesin"





Sağlık konusundan eyalet yönetimlerinin sorumlu olduğu bir federal yapıya sahip olan Almanya'da hafta sonundan bu yana kimi eyaletlerin yönetimleri testlerin zorunlu hale gelmesini talep ediyor. İlk koronavirüs vakalarının görüldüğü Bavyera eyaletinin Başbakanı, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Markus Söder, "Tek tek olaylardan ikinci bir enfeksiyon zinciri oluşmasını engellemek gerekir" diye konuştu.





Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti Sağlık Bakanı Karl- Josef Laumann ise havalimanlarında yapılması zorunlu hale gelecek olan koronavirüs testlerinin ücretinin tatilcilerin kendisinden karşılanmasını talep ediyor. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Karl-Josef Laumann, "Eğer bir vatandaş kendi isteğiyle riskli bölge sayılan bir ülkeye gidiyorsa, riski kendisi üstleniyor demektir" diye konuştu ve korona testlerinin masraflarının bu kişilerin kendileri tarafından karşılanmasını talep etti. Çok sayıda Türkiye kökenlinin yaşadığı KRV eyaletinde önümüzdeki dönemde riskli bölge olarak sınıflandırılan Türkiye'den gelişlerin de artmasıyla vaka sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.





Almanya'da tatilcilere gönüllülük temelinde yapılan koronavirüs testlerine geçen hafta sonundan itibaren pek çok havalimanında başlanmıştı. Almanya'da federal hükümetin pandemiden sorumlu bilimsel kuruluşu olan Robert Koch Enstitüsü'nün riskli bölge ilan ettiği ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden gelenlerin Almanya'da 14 günlük karantina zorunluluğundan muaf olması için ülkeye girişten en geç 48 saat içinde negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor.





Ancak bu karantina uygulamasına ilişkin denetimin yetersiz kaldığı görülmüş, bu nedenle de sağlık bakanları uygulamada iyileştirmeye gitmek üzere en son geçen Cuma toplanmıştı. Havalimanlarına ilaveten kara hudutlarında ve ana tren garlarında da test istasyonlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.





Almanya'da son günlerde vakalarda artış var





Zorunlu test uygulamasına, Almanya Kamu Sağlığı Hekimleri Birliği, tek kerelik testlerin getirisi olmayacağı tezi ile karşı çıkıyor. Birlik Başkanı Ute Teichert, "Bir kişi Almanya'ya dönmeden önceki gün bir eğlenceye veya kutlamaya katıldı ve orada virüs kaptıysa, bunun hemen ertesi gün tespitinin müspet olmayacağına" dikkat çekti.





Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün Pazartesi sabahı açıkladığı rakamlara göre, son 24 saat zarfında bildirilen yeni vaka sayısı 340. Böylece toplam vaka sayısı 205 bin 609'a yükselmiş oldu. Cuma günü 815, Cumartesi günü de 781 vaka tespit edilmesiyle Mayıs ayı seviyesine geri dönülmesi endişeye neden olmuştu.