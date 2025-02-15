Samanyolu Haber /Sağlık / Almanya, Türkiye'den gönderilen meyveler 'Çok Tehlikeli' dedi ve uyardı /15 Şubat 2025 14:59

Almanya, Türkiye'den gönderilen meyveler 'Çok Tehlikeli' dedi ve uyardı

Türkiye'den gönderilen gıda ürünlerinin Avrupa'dan ret alması gündemden düşmezken bu kez de bir meyve için uyarı kararı geldi. Almanya, Türkiye'den giden armutları "fazla tüketilmeme" şartıyla kabul edip ciddi seviyede tehlike oluşturabildiğini bildirdi.

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Geçtiğimiz ekim ayından beri hileli gıda üreten işletmeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından liste haline yayımlanıyor. Bu durum gıda güvenliğinin zayıflığını gösterirken, Türkiye'den ihraç edilen gıda ürünlerine Avrupa'dan da art arda ret kararı geliyor.

Et ve süt ürünleri, zeytinyağı, bakliyat ile pek çok sebze ve meyvenin sınırdan geri gönderildiği gıda ürünleri sonrasında şimdi de bir uyarı bildirimi geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yer alan listeye göre; 14 Şubat 2025 Cuma günü Almanya, Türkiye'den gönderilen armutlar için "risk" uyarısı yaptı.

SATIŞINA KONTROL GETİRİLDİ

Sistemde yer alan açıklamada, söz konusu armutların fazla tüketildiği durumda sağlık açısından ciddi seviyede risk oluşturduğu belirtildi. Komisyon, ürünün piyasadaki satışını kontrol altında tutacaklarını açıkladı.
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