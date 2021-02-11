Almanya Türkiye'den yapılan iltica başvurularının yarısını kabul etti









Türkiye’den gidenlerin tercih ettiği ilk ülkelerin arasında Almanya var.





Alman İçişleri Bakanlığı, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta geçen yıl Türkiye'den yapılan iltica başvuruların yüzde 47,7'sinin kabul edildiğini, bu orana iltica başvurularının yanı sıra mülteci koruma, geçici koruma ve sınır dışı yasaklarının da dahil olduğunu bildirdi.





Rakamlara, başka bir AB ülkesinin sorumluluk alanına girmesi gibi nedenlerle usulen geri çevrilen başvuruların dahil olmadığı belirtildi. Türkiye'den başvurularda kabul oranı 2018'de yüzde 46,7 ve 2019'da yüzde 52,7 olarak kaydedilmişti.





Diğer yandan Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının sayısındaki azalma devam ediyor. 2020'de başvuru sayısının 5 bin 782 kişiyle 2019'a göre yarı yarıya azaldığı belirtildi. Türkiye'den Almanya'ya 2018 yılında 10 bin 356, 2019 yılında da 10 bin 833 iltica başvurusu yapılmıştı.





Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, başvurulardaki azalmada pandemiyle mücadelede getirilen seyahat yasaklarının etkili olduğunu savunarak başvurulardaki kabul oranının Türkiye'nin güvenli bir menşe ülke olmadığını kanıtladığını söyledi. Dağdelen, "Neredeyse iki kişiden biri bir otokrattan kaçarak Almanya'da koruma alabiliyorsa Alman hükümetinin Erdoğan rejimine silah sevkiyatına devam etmesi ve ekonomik yardımlarla destek sağlaması vicdansızcadır" diye konuştu.