Almanya Türkiye'nin '100 puan' gerisinde kaldı!

Son dönemde özellikle ekonomik alanda yapılan tartışmalarda sık sık alay yollu olarak da gündeme gelen 'Almanya bizi kıskanıyor' ifadesinin ters açıdan farklı bir verisi daha ortaya çıktı.





Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) rekor kırarak yüzde 45,8’e yükseldiği ortamda, bu verinin yüzde 143 olduğu Türkiye'nin neredeyse 100 puan gerisinde olduğu görüldü.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,8’e yükselerek rekor kırdı. Bu oran iktidarın ‘Avrupa’dan iyi haldeyiz’ söylemlerini kullandığı Türkiye’deyse yüzde 143. Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,8’e yükselerek rekor kırdı. Bu oran iktidarın ‘Avrupa’dan iyi haldeyiz’ söylemlerini kullandığı Türkiye’deyse yüzde 143.

Türkiye, Almanya’nın tarihi rekorundan 100 puan geride





Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustosa ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya’da ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,9, Ağustos 2021’e kıyasla da yüzde 45,8 arttı.Böylece Almanya’da ÜFE, kayıtların tutulmasından bu yana en yüksek artışı göstermiş oldu.Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ağustosta üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,41 artarken, yıllık artış 143,8 olmuştu. Bu durum iktidarın ekonomide ‘diğer ülkelerde durum daha kötü’ algısının doğru olmadığını da bir kez daha gösteriyor. Türkiye, ağustostaki ÜFE oranlarıyla Almanya’nın ‘tarihi rekoru’nun neredeyse 100 puan ilerisinde.