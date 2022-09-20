Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya Türkiye'nin '100 puan' gerisinde kaldı! /20 Eylül 2022 22:00

Almanya Türkiye'nin '100 puan' gerisinde kaldı!

Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) rekor kırarak yüzde 45,8’e yükseldiği ortamda, bu verinin yüzde 143 olduğu Türkiye'nin neredeyse 100 puan gerisinde olduğu görüldü.

SHABER3.COM

Son dönemde özellikle ekonomik alanda yapılan tartışmalarda sık sık alay yollu olarak da gündeme gelen 'Almanya bizi kıskanıyor' ifadesinin ters açıdan farklı bir verisi daha ortaya çıktı.

Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) rekor kırarak yüzde 45,8’e yükseldiği ortamda, bu verinin yüzde 143 olduğu Türkiye'nin neredeyse 100 puan gerisinde olduğu görüldü.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,8’e yükselerek rekor kırdı. Bu oran iktidarın ‘Avrupa’dan iyi haldeyiz’ söylemlerini kullandığı Türkiye’deyse yüzde 143.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustosa ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya’da ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,9, Ağustos 2021’e kıyasla da yüzde 45,8 arttı.

Böylece Almanya’da ÜFE, kayıtların tutulmasından bu yana en yüksek artışı göstermiş oldu.

Türkiye, Almanya’nın tarihi rekorundan 100 puan geride

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ağustosta üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,41 artarken, yıllık artış 143,8 olmuştu. Bu durum iktidarın ekonomide ‘diğer ülkelerde durum daha kötü’ algısının doğru olmadığını da bir kez daha gösteriyor. Türkiye, ağustostaki ÜFE oranlarıyla Almanya’nın ‘tarihi rekoru’nun neredeyse 100 puan ilerisinde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya Türkiye'nin '100 puan' gerisinde kaldı! Sonraki Haber >>

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

2 euro ile yediklerini çeken turistin videosu gündem oldu

2 euro ile yediklerini çeken turistin videosu gündem oldu

[ Harun Tokak ] Müjdeler Olsun Bahar Geliyor

[ Harun Tokak ] Müjdeler Olsun Bahar Geliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:33:48