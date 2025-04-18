Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Türkiye'ye Eurofighter satışını durdurdu: Sebep İmamoğlu'nun tutuklanması /18 Nisan 2025 10:27

Almanya Türkiye'ye Eurofighter satışını durdurdu: Sebep İmamoğlu'nun tutuklanması

Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda Almanya'dan satın alınması üzerine anlaştığı Eurofighter'ların satışı Alman hükümeti tarafından durduruldu. Alman basını bu satışın durdurulmasının nedeninin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması olarak açıkladı.

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Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması Türkiye'nin ana gündem maddesi. Bu tutuklama Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük yankı uyandırdı. Uluslararası basında Erdoğan'ın rakibine gözaltı, en güçlü rakibi tutuklandı diye operasyonun siyasi olduğuna dair yorumlar yapıldı. Birçok ülke İmamoğlu'nun tutuklanmasının demokrasiye zarar verdiğine dair eleştirilerini sundu.

SAVAŞ JETLERİNİN SATIŞI DURDURULDU: GEREKÇE İMAMOĞLU
ABD ile F-35 savaş jetlerinin satışı üzerine S-400'ler nedeni ile bir türlü uzlaşıya varılamamasının ardından Almanya'ya yönelen hükümet, Alman savaş jeti Eurofighter satın almak için Alman hükümeti ile masaya oturmuştu.

İki ülke yetkililer tarafından varılan anlaşma sonucunda 40 adet jet Türkiye'ye verilecekti. Ancak bu anlaşma Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun 23 Mart tarihinde tutuklanması nedeni ile durduruldu.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın 17 Nisan 2025 tarihli haberine göre Almanya, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını “Türk demokrasisine saldırı” olarak nitelendirerek satış sürecini durdurdu.

ANLAŞMA YENİ HÜKÜMETE KALDI
Almanya'nın bu adımı kalıcı olarak yorumlanmıyor. Zira 15 gün sonra mevcut Olaf Scholz hükümetinin süresi doluyor. 40 adet Eurofighter için onay çıkıp çıkmayacağı yakında göreve başlayacak Merz hükümetinin masasında olacak.
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